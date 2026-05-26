Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Hace algunos años, para buena parte de la clase media argentina, estudiar una carrera universitaria todavía aparecía asociado a una idea de estabilidad. Un título profesional prometía trabajo fijo, cierta previsibilidad económica y la posibilidad de proyectar una vida familiar sin sobresaltos permanentes. Hoy, esa sensación parece cada vez más lejana. Giselle Nucci, psicóloga tucumana de 35 años, lo vive en carne propia: trabaja por la mañana en el área de Recursos Humanos de una institución de salud, por la tarde atiende pacientes en su consultorio particular y, junto a su pareja -profesor de Educación Física- organiza como puede la crianza de su hijo de cuatro años entre horarios fragmentados, ingresos múltiples y jornadas que nunca terminan del todo. Su rutina refleja una escena cada vez más habitual en Tucumán, donde miles de trabajadores formales y profesionales necesitan sumar actividades para sostenerse. En el Gran Tucumán, más de 131.000 personas buscan otro ingreso aun teniendo empleo, en una provincia donde la desocupación se mantiene relativamente baja, pero donde trabajar dejó de garantizar tranquilidad económica.