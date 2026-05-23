Radiografía del pluriempleo en Tucumán: por qué cada vez más trabajadores necesitan dos empleos

El fenómeno también tiene una fuerte marca generacional. Más del 85% de quienes tienen más de un empleo tiene entre 30 y 65 años. A diferencia del desempleo, que suele impactar más sobre los jóvenes, el pluriempleo se concentra en edades centrales, justamente las etapas de mayor responsabilidad económica y familiar. Entre los trabajadores de 45 a 65 años, la tasa alcanza el 14,6%; entre los de 30 a 44 años, el 13,4%. En cambio, entre los jóvenes de 14 a 29 años baja al 7,3%.