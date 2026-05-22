Inauguran el tramo Aguilares - Monte Bello de la ruta 331

Jaldo definió la obra como "un sueño de muchos años" para los vecinos y destacó que en algunos sectores se instaló alumbrado público nuevo. Luego subrayó el modelo de ejecución directa: "Cuando es por administración, el costo no supera el 50 o 60% de lo que se invierte cuando se adjudica a terceros". Y explicó que el objetivo es que las reparticiones provinciales realicen la mayor cantidad posible de obras con equipamiento y personal propio.