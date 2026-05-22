Inauguran el tramo Aguilares - Monte Bello de la ruta 331

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró la repavimentación de 14 kilómetros de la ruta 331 en Tucumán para conectar cuatro localidades y mejorar el transporte productivo local.
- Con una inversión de $3.000 millones, la obra fue ejecutada por Vialidad Provincial de forma directa para reducir costos, respondiendo a un reclamo vecinal de hace más de 30 años.
- El corredor optimizará el traslado de productos clave de exportación y el acceso a salud y seguridad, consolidando un modelo de obras públicas estatales con recursos propios.
Con una inversión de más de $3.000 millones y ejecución directa de Vialidad Provincial, el gobernador Osvaldo Jaldo dejó habilitados 14 kilómetros repavimentados de la ruta 331 que conectan cuatro localidades del departamento Río Chico, entre Aguilares y Monte Bello.
Jaldo definió la obra como "un sueño de muchos años" para los vecinos y destacó que en algunos sectores se instaló alumbrado público nuevo. Luego subrayó el modelo de ejecución directa: "Cuando es por administración, el costo no supera el 50 o 60% de lo que se invierte cuando se adjudica a terceros". Y explicó que el objetivo es que las reparticiones provinciales realicen la mayor cantidad posible de obras con equipamiento y personal propio.
El gobernador remarcó el valor estratégico del corredor: "Por esta ruta salen nuestros productos, que luego van al puerto y son exportados. Circulan las ambulancias cuando una familia tiene problemas de salud, circula la policía cuando hay problemas de seguridad." Agradeció al personal de Vialidad Provincial que ejecutó la obra: "Son ellos quienes se han esforzado, trabajando sol a sol, en el frío, en la lluvia."
Consultado sobre aspiraciones a cargos nacionales, fue categórico: "Bajo ningún punto de vista. Nací en Tucumán, crecí en Tucumán, y seguramente voy a morir en Tucumán."
El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó además que “Vialidad Provincial iniciará la repavimentación de la arteria principal de Monte Bello, de más de un kilómetro”. Informó también que “el municipio de Aguilares adquirió un topador por más de $400 millones para el mantenimiento de canales y ríos del departamento”.
El ministro Obras Públicas, Marcelo Nazur, remarcó que “la obra incluyó señalización horizontal y vertical y acondicionamiento del sistema de desagüe”. Enumeró entre los productos que circulan por el corredor la papa, la soja, el limón y el café.
La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, señaló que “la ruta conecta Monte Bello, Los Sarmientos y Santa Ana, y afirmó que el gobierno provincial repavimentó el 80 por ciento de las rutas provinciales desde el inicio de la gestión”.
El comisionado de Monte Bello, Juan Carlos Ramírez, consideró que la obra "marca un antes y un después en la zona". Su par de Los Sarmientos y La Tipa, Marcos Amado, recordó que “los vecinos aguardaban una intervención de esta magnitud desde hace más de 30 años”.