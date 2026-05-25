Tedeum del 25 de Mayo: la Iglesia tucumana instó al Gobierno nacional a “abrir los ojos” ante la desigualdad

A partir de una escena del Evangelio, planteó una serie de actitudes que consideró clave para la dirigencia y la sociedad en general: detenerse, escuchar, dialogar y actuar. En ese marco, insistió en la importancia de evitar la descalificación y las palabras agresivas, al tiempo que promovió una convivencia basada en el respeto, incluso entre quienes piensan distinto.