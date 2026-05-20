Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

El mandatario aprovechó la oportunidad para criticar a aquellos dirigentes que, según sus palabras, priorizan la exposición en redes sociales por sobre el trabajo territorial. "El pueblo con el voto es el que pone y saca autoridades y eso lo da la democracia. Por eso, a todos aquellos que quieran llegar a un cargo institucional no les va a alcanzar con el Tik Tok".