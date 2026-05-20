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Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

En un acto en La Trinidad, el gobernador criticó a quienes buscan exposición virtual. El dirigente libertario respondió: “Deje de subestimar a los tucumanos”.

Jaldo y Catalán protagonizaron un nuevo cruce.
Jaldo y Catalán protagonizaron un nuevo cruce.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el referente libertario Lisandro Catalán se cruzaron este martes por la gestión provincial y el uso de las redes en la política.
  • Jaldo criticó en un acto a quienes priorizan TikTok sobre el territorio; Catalán replicó acusando al peronismo de abandonar la provincia tras 40 años de gestión.
  • Este cruce profundiza la polarización en Tucumán entre el peronismo y La Libertad Avanza, anticipando una intensa disputa política por el control territorial y el electorado.
Resumen generado con IA

"No les va a alcanzar con el Tik Tok", fue el mensaje que lanzó el gobernador Osvaldo Jaldo el martes a la noche durante el acto que dejó habilitada la iluminación en la ruta N° 329, con una extensión de 1,8 kilómetros, en la localidad de La Trinidad, en el departamento Chicligasta.

El mandatario aprovechó la oportunidad para criticar a aquellos dirigentes que, según sus palabras, priorizan la exposición en redes sociales por sobre el trabajo territorial. "El pueblo con el voto es el que pone y saca autoridades y eso lo da la democracia. Por eso, a todos aquellos que quieran llegar a un cargo institucional no les va a alcanzar con el Tik Tok".

"Hay que venir a poner la cara. Hay que mirarle a los ojos a la gente. Hay que laburar por cada pueblo y cada ciudad de la provincia de Tucumán. Que vengan a laburar como labura Roberto López (el comisionado de La Trinidad). Tik Tok a la China se van a ir a hacer", sostuvo Jaldo.

Antes de emitir estas palabras, el gobernador había realizado una visita de obra sobre la avenida Belgrano (que incluye pavimento de hormigón, platabanda, iluminación y embellecimiento del entorno) e inauguró seis cuadras de pavimento de hormigón en la calle Colón.

La réplica de Catalán

Las declaraciones del gobernador no tardaron en generar reacción desde la oposición. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce y cuestionó duramente al mandatario provincial: "Luego de escucharlo sinceramente no sé en qué provincia vive usted. Deje de subestimar a los tucumanos".

El dirigente libertario respondió directamente a las críticas de Jaldo sobre el uso de las redes sociales. "Nosotros mostramos la realidad que el poder quiere ocultar. Recorremos cada rincón del interior y escuchamos lo mismo en todos lados: la gente está cansada de vivir así después de 40 años de peronismo", aseguró.

"Hoy recorremos la provincia y vemos calles y rutas destruidas, escuelas deterioradas y un interior completamente abandonado", sostuvo Catalán y agregó que "la decadencia que viven hoy los tucumanos no empezó hace un año y medio. Es el resultado de 40 años de abandono, clientelismo y de poner siempre a la política por encima de la gente".

Temas Osvaldo JaldoLisandro Catalán
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