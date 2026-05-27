El ejercicio ideal para hacer después de varias horas sentado, según especialistas

El ritmo del día a día, la rutina y las obligaciones hacen que ir a un gimnasio o tomar alguna clase de actividad física se vuelva imposible para algunas personas. Pero no poder incluir un turno en tu agenda no implica la imposibilidad total de hacer actividad física. La caminata y las sentadillas son de los ejercicios más sencillos y efectivos. Pero, ¿cuál es más útil después de pasar toda una jornada laboral sentados?