El ejercicio que mejora la calidad de vida después de los 60, según expertos

“Las sentadillas son uno de los mejores ejercicios en general”, afirmó Denise Austin, quien dedicó más de 40 años a ser una de las expertas y autoras de fitness más reconocidas de Estados Unidos. “Fortalecen los principales músculos de la parte inferior del cuerpo que necesitamos mantener fuertes y también protegen dos articulaciones que necesitamos cuidar regularmente: las rodillas y las caderas”. De hecho, investigaciones publicadas por la Asociación Americana del Corazón asocian directamente la fuerza en las piernas con una mayor longevidad.