El ejercicio que mejora la calidad de vida después de los 60, según expertos

Resumen para apurados
- Expertos en salud recomiendan a adultos mayores de 60 años realizar sentadillas diariamente para mantener la autonomía y longevidad, según reveló un informe de la AARP.
- Ante el desgaste muscular por la edad, expertos sugieren iniciar con dos series de diez repeticiones con el peso corporal, usando una silla de apoyo para evitar caídas.
- Este hábito previene caídas y protege las articulaciones. La ciencia asocia directamente la fuerza de las piernas con una mayor longevidad y preservación de la autonomía.
A menudo pensamos que para mantenernos jóvenes y activos necesitamos inscribirnos en un gimnasio, salir a correr kilómetros o adoptar disciplinas deportivas exigentes. Sin embargo, la ciencia demuestra que el secreto de un envejecimiento saludable no está en los deportes de moda, sino en un movimiento natural que repetimos a diario, casi sin darnos cuenta. No se trata de transformarse en un atleta, sino de conservar la autonomía para las acciones más cotidianas del día a día.
Un artículo publicado en el medio especializado AARP reveló que, si solo tuviéramos tiempo para realizar un único ejercicio, la elección de los expertos es unánime. No estamos hablando de una rutina compleja, sino de algo tan simple y fundamental como la sentadilla: el acto de bajar lentamente las caderas como si nos fuéramos a sentar y luego ponernos de pie.
Por qué impacta tanto en el día a día
Este movimiento no es solo un ejercicio de gimnasio, sino la base de nuestra independencia física. Cada vez que nos subimos al auto, nos levantamos de la cama o vamos al baño, estamos ejecutando una sentadilla. Cuando los músculos que nos permiten hacer esto se debilitan, la calidad de vida sufre un impacto directo.
“La sentadilla es el ejercicio más importante para las personas mayores”, afirmó Eric Daw, entrenador personal y fundador de Omni-Fitt en Toronto, Ontario. “Si no las haces bien, afecta a tu calidad de vida”. Al fortalecer las pantorrillas, los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos y la zona lumbar, generamos el antídoto perfecto contra el debilitamiento físico y protegemos las estructuras que sostienen nuestro cuerpo.
Los beneficios respaldados por la ciencia
Mantener estas zonas fuertes va mucho más allá de la agilidad. Se trata de una verdadera inversión en salud a largo plazo que protege las articulaciones y previene accidentes domésticos. Al trabajar los músculos principales, se genera una estabilidad que reduce drásticamente el riesgo de caídas accidentales.
“Las sentadillas son uno de los mejores ejercicios en general”, afirmó Denise Austin, quien dedicó más de 40 años a ser una de las expertas y autoras de fitness más reconocidas de Estados Unidos. “Fortalecen los principales músculos de la parte inferior del cuerpo que necesitamos mantener fuertes y también protegen dos articulaciones que necesitamos cuidar regularmente: las rodillas y las caderas”. De hecho, investigaciones publicadas por la Asociación Americana del Corazón asocian directamente la fuerza en las piernas con una mayor longevidad.
Cómo empezar de forma segura
Para aprovechar sus ventajas no hace falta levantar grandes pesos desde el primer día. Lo ideal es comenzar con el propio peso corporal y, si es necesario, utilizar el contrapeso de la mesada de la cocina o una silla firme para no perder el equilibrio. La clave está en llevar las caderas hacia atrás, mantener la espalda derecha y evitar que las rodillas superen la línea de la punta de los pies.
Al regresar a la posición de pie, el esfuerzo debe centrarse en los talones. “La parte del ejercicio que realmente fortalece los músculos es cuando vuelves a la posición inicial”, explicó Austin. Con apenas dos series de ocho a diez repeticiones, practicadas tres veces por semana, el cuerpo empieza a notar la diferencia, asegurando una base sólida para moverse con total libertad.