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Este es el ejercicio recomendado por la ciencia para mejorar la memoria

Practicarlo regularmente puede ser una estrategia efectiva para mantener un cerebro saludable y mejorar la calidad de vida.

Cuál es el ejercicio que la ciencia recomienda para mejorar la memoria
Cuál es el ejercicio que la ciencia recomienda para mejorar la memoria
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos recomiendan practicar Tai Chi para combatir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria, al combinar de forma eficaz la mente y el cuerpo durante la vejez.
  • Este arte marcial de origen chino reduce el estrés, mejora la concentración y estimula el flujo sanguíneo cerebral mediante movimientos fluidos coordinados y respiración.
  • Su práctica regular se perfila como una estrategia accesible y clave para ralentizar la demencia senil, promoviendo un envejecimiento saludable y un cerebro activo.
Resumen generado con IA

Con el paso del tiempo, una de las herramientas más importantes del ser humano comienza a fallar: la memoria. Además del deterioro natural, la acumulación de responsabilidades y tareas a medida que envejecemos puede afectar esta función crucial del cerebro. Sin embargo, existe un ejercicio que demostró tener excelentes resultados para mantener la memoria en óptimo estado, a pesar de que puede parecer difícil relacionarlo con este beneficio.

El Tai Chi: un arte marcial para la memoria

El Tai Chi es un arte marcial de origen chino que combina movimientos lentos y fluidos con técnicas de respiración profunda y concentración mental. 

Se caracteriza por secuencias de movimientos suaves y coordinados que fluyen de uno a otro sin pausa, formando una rutina continua. 

Aunque inicialmente se desarrolló como un arte marcial para la defensa personal, hoy en día se practica principalmente por sus beneficios para la salud física y mental. Entre estos beneficios, destaca su capacidad para mejorar la memoria.

Beneficios del Tai Chi 

Reducción del estrés:

Practicar Tai Chi puede disminuir los niveles de estrés y ansiedad gracias a su enfoque en la respiración profunda y los movimientos suaves. El estrés crónico puede debilitar la memoria, por lo que al reducir el estrés, el Tai Chi mejora la función cognitiva.

Mejora de la concentración:

La práctica del Tai Chi demanda una concentración significativa para ejecutar correctamente las secuencias de movimientos. Esta mejora en la concentración puede traducirse en una mayor facilidad para recordar y procesar información.

Estimulación de la actividad cerebral:

Los movimientos coordinados y la respiración consciente del Tai Chi estimulan la actividad en diferentes partes del cerebro, incluidas aquellas involucradas en la memoria. Esto ayuda a mantener el cerebro ágil y mejora la plasticidad neuronal, esencial para la formación y recuperación de recuerdos.

Mejora del sueño:

Practicar Tai Chi regularmente puede mejorar la calidad del sueño. Un sueño reparador es crucial para la consolidación de la memoria y las funciones cognitivas.

Aumento del flujo sanguíneo:

Como cualquier ejercicio, el Tai Chi mejora la circulación sanguínea, aumentando el flujo de sangre al cerebro. Esto fomenta la salud cerebral y la capacidad de memoria, ya que un suministro adecuado de sangre y oxígeno es vital para el funcionamiento óptimo del cerebro.

Prevención de la declinación cognitiva:

Algunos estudios sugieren que el Tai Chi puede ser efectivo para ralentizar o incluso prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores, incluyendo a aquellos con demencia leve. Esto se traduce en una mejor retención de la memoria a largo plazo y habilidades cognitivas preservadas.

Aumento de la confianza y bienestar mental:

Al mejorar la salud física general y reducir el riesgo de caídas en personas mayores, el Tai Chi puede aumentar la autoestima y el bienestar mental. Un estado mental positivo está asociado con una mejor función cognitiva, incluida la memoria.

Actividades complementarias para mejorar la memoria

Además del Tai Chi, existen otras actividades que también pueden mejorar esta función vital:

Ejercicio físico regular: mantiene el cerebro y el cuerpo saludables.

Alimentación saludable: provee nutrientes esenciales para la función cerebral.

Juegos mentales y rompecabezas: estimulan el cerebro y mejoran la memoria.

Aprendizaje continuo: mantiene el cerebro activo y adaptable.

Lectura regular y escritura: fomentan la concentración y la retención de información.

Meditación y mindfulness: reducen el estrés y mejoran la claridad mental.

Tener un sueño adecuado: es esencial para la consolidación de la memoria.

Control del estrés: ayuda a mantener la memoria en buen estado.

Ejercicios de memorización: mejoran directamente la capacidad de recordar.


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