El ejercicio de solo dos minutos que los médicos recomiendan para fortalecer los huesos después de los 50

Existen una serie de ejericicos que comprenden el entrenamiento de fuerza. Entre los esenciales, las sentadillas y dominadas están presentes. Pero existe uno que es sumamente ventajoso. Según la Dra Rubin, la actividad más indicada es la plancha. Este ejercicio, que no requiere equipamiento especial, fortalece varias áreas del cuerpo y puede realizarse incluso si se padece osteoporosis en la columna. Si no podés realizar una plancha convencional, podés optar por hacerla contra una pared, lo que ofrece beneficios similares.