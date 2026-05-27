Bolivia: Rodrigo Paz declaró el estado de excepción tras una nueva ley del Congreso

La medida fue posible tras la derogación de la Ley 1341, normativa impulsada durante el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que regulaba los estados de excepción y limitaba la intervención militar en conflictos internos. La Cámara de Diputados aprobó la anulación de esa ley con más de dos tercios de los votos en una sesión virtual, y el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.