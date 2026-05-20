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Evo Morales pidió una "sucesión constitucional" para poner fin a la crisis en Bolivia

El ex mandatario sostuvo que es la única vía para pacificar el país y propuso que un nuevo presidente convoque a elecciones en un plazo de 90 días. Las protestas y bloqueos llevan tres semanas.

Evo Morales pidió una sucesión constitucional para poner fin a la crisis en Bolivia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Evo Morales pidió una sucesión constitucional y elecciones anticipadas en Bolivia para poner fin a tres semanas de protestas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz.
  • Las protestas por la crisis económica causaron desabastecimiento. Morales propone esta salida transitoria mientras permanece oculto por una orden de captura en su contra.
  • La propuesta busca restablecer la gobernabilidad y destrabar el conflicto social, abriendo el camino hacia una transición electoral para pacificar el territorio boliviano.
Resumen generado con IA

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la única salida posible para terminar con las protestas y los bloqueos que paralizan al país desde hace tres semanas es avanzar con una “sucesión constitucional” y convocar a elecciones anticipadas.

“Si queremos pacificar, la única forma en este momento es con sucesión constitucional. Y que el nuevo presidente convoque en 90 días las elecciones. Es constitucional”, afirmó Morales en una entrevista concedida a Ámbito.

El ex mandatario sostuvo que esa propuesta ya fue planteada durante una conferencia de dirigentes nacionales que encabezan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, realizada en La Paz.

“La pacificación viene con sucesión constitucional y el nuevo presidente convoca en 90 días las elecciones, que es constitucional”, insistió.

Morales permanece oculto en el Trópico de Cochabamba luego de que la Justicia emitiera un pedido de captura en su contra por no haberse presentado a declarar en una causa por trata infantil.

Mientras tanto, campesinos, obreros, mineros y otros sectores mantienen alrededor de 44 bloqueos en distintos puntos del país en rechazo a las políticas de flexibilización impulsadas por Paz, en medio de la crisis económica más profunda de los últimos 40 años en Bolivia.

Las protestas provocaron un fuerte impacto sobre la actividad cotidiana. El cerco a La Paz y a otras ciudades derivó en problemas de abastecimiento en mercados, faltantes de combustible en estaciones de servicio y escasez de medicamentos en hospitales.

Consultado sobre quién podría encabezar esa transición institucional, Morales respondió: “Puede ser el vicepresidente, puede ser el presidente, el Senado, diputados”.

“No hay gobernabilidad, no hay institucionalidad. Solo como muestra de ello el presidente desconoce a su vicepresidente. No se hablan, no se saludan. Paz, mediante un decreto inconstitucional, quitó atribuciones del vicepresidente y las transfirió al ministro de la Presidencia. El vicepresidente es florero en este momento”, agregó.

Con el correr de los días, las manifestaciones se radicalizaron. Los reclamos iniciales por aumentos salariales y abastecimiento de combustibles derivaron en pedidos de renuncia contra el mandatario conservador, que lleva apenas seis meses en el poder.

Pese a ese escenario, Morales rechazó la posibilidad de exigir directamente la salida de Paz. “No hay diálogo, no hay nada. Aquí el reclamo es ‘renuncia, renuncia’, pero la renuncia tampoco es la salida. Entonces, se debe usar la Constitución”, concluyó.

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