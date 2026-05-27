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Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

La Secretaría de Transporte aclaró que continúa vigente el derecho a viajar sin cargo en micros de larga distancia pese a la eliminación de subsidios a las empresas.

Pasajes para personas con discapacidad: los transportistas reclaman una deuda de $27.000 millones.
Pasajes para personas con discapacidad: los transportistas reclaman una deuda de $27.000 millones. (Foto: ilustrativa IA)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino aclaró este martes que las personas con discapacidad y pacientes oncológicos seguirán viajando gratis en micros de larga distancia en todo el país.
  • La medida (Resolución 28/2026) elimina los subsidios estatales que compensaban a las empresas por estos boletos, pero mantiene intactas las leyes que respaldan el beneficio.
  • La CNRT fiscalizará que las empresas entreguen los pasajes gratuitos, mientras que los beneficiarios seguirán tramitando sus boletos con los requisitos y canales habituales.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Transporte aclaró este martes que las personas con discapacidad, pacientes oncológicos pediátricos y personas trasplantadas seguirán teniendo acceso a pasajes gratuitos en micros de larga distancia, pese a la publicación de una nueva resolución oficial.

La aclaración llegó luego de que el Gobierno nacional oficializara la Resolución 28/2026, medida que elimina el esquema de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte por esos boletos sin cargo.

Qué dice la resolución sobre los pasajes gratuitos

Según explicó oficialmente el organismo, la normativa “no modifica ni elimina” el derecho al transporte gratuito contemplado en distintas leyes nacionales.

De esta manera, las empresas de transporte continúan obligadas a otorgar pasajes sin cargo en servicios de larga distancia para:

Personas con discapacidad

Personas trasplantadas o en lista de espera

Niños, niñas y adolescentes con cáncer

El beneficio sigue respaldado por las leyes:

Ley 22.431

Ley 26.928

Ley 27.674

Qué cambia con la Resolución 28/2026

Lo que elimina la nueva medida es el sistema de reintegros económicos que el Estado nacional abonaba a las compañías de transporte para compensar el costo de esos boletos gratuitos.

Ese régimen estaba vigente desde 2018 y funcionaba en el marco de un sistema de subsidios y tarifas reguladas.

Sin embargo, el Gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido luego de la desregulación del transporte impulsada por el Decreto 883/2024.

Qué pasará con los controles a las empresas

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte confirmó que continuará fiscalizando que las empresas entreguen efectivamente los pasajes gratuitos.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que la obligación “permanece plenamente vigente y exigible”, por lo que las compañías deberán seguir cumpliendo con la normativa actual.

Cómo sacar pasajes gratis para personas con discapacidad

Las personas alcanzadas por el beneficio pueden continuar gestionando los boletos gratuitos para viajes interjurisdiccionales a través de los canales habituales de las empresas de transporte.

Para acceder al beneficio se requiere:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de corresponder

Documento Nacional de Identidad

Solicitud previa ante la empresa de transporte

En el caso de pacientes oncológicos pediátricos y personas trasplantadas, deberán presentarse las acreditaciones médicas correspondientes.

Qué aclaró oficialmente el Gobierno

Tras la polémica generada por la publicación de la resolución, el Gobierno buscó llevar tranquilidad a los beneficiarios y aseguró que ningún derecho fue eliminado.

“La medida alcanza exclusivamente al esquema de compensaciones económicas entre el Estado y las empresas prestatarias”, señalaron desde Transporte.

Por ese motivo, las personas alcanzadas por las leyes vigentes seguirán pudiendo viajar gratuitamente en micros de larga distancia en todo el país.

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