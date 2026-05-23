Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz acusó a Evo Morales de impulsar las protestas para “volver al poder”

Resumen para apurados
- Este sábado en Bolivia, el mandatario Rodrigo Paz acusó a Evo Morales de promover protestas y bloqueos en el país con el único objetivo político de retornar al poder.
- La crisis social lleva 20 años y genera desabastecimiento. El Gobierno activó corredores humanitarios y recibe apoyo logístico de Argentina para garantizar suministros.
- El conflicto mantiene en alerta a la región ante lo que el oficialismo califica como un ataque democrático, mientras se busca evitar una mayor escalada de violencia social.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló este sábado sobre la creciente crisis política y social que atraviesa el país y apuntó directamente contra Evo Morales, a quien acusó de promover las protestas y los bloqueos “para volver al poder”.
En una entrevista exclusiva con TN, el mandatario defendió su gestión en medio de la escalada de movilizaciones opositoras y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas regiones bolivianas.
Rodrigo Paz: “Bolivia está en crisis hace 20 años”
Durante la entrevista, Paz sostuvo que la situación económica y social que atraviesa Bolivia no comenzó con su administración y responsabilizó a los gobiernos anteriores del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Estamos en crisis hace 20 años”, afirmó el presidente boliviano, en referencia a las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.
Según explicó, el país enfrenta problemas estructurales vinculados a la escasez de dólares, la falta de combustible y la caída de la producción energética.
Además, denunció que existen sectores que rechazan cualquier instancia de negociación. “Hay grupos que no quieren dialogar. Vienen a bloquear y generar daño”, aseguró.
Acusaciones contra Evo Morales y los sectores opositores
Paz vinculó directamente al expresidente Evo Morales con las protestas y los cortes de rutas que afectan principalmente a ciudades como La Paz y El Alto.
“Evo Morales quiere volver al poder a cualquier costo”, expresó el mandatario.
El presidente también afirmó que las movilizaciones se organizaron desde la región del Chapare y denunció que detrás de algunos grupos existirían fondos provenientes de actividades ilícitas.
“Hemos atrapado a mucha gente que llevaba recursos económicos y entendemos que estos fondos están vinculados al narcotráfico”, señaló.
Protestas, bloqueos y crisis de abastecimiento en Bolivia
Las protestas en Bolivia continúan generando serios problemas de abastecimiento y circulación en distintos puntos del país.
En varias rutas, manifestantes levantaron barricadas y bloquearon accesos estratégicos, mientras las fuerzas de seguridad intentan despejar caminos para restablecer el tránsito y garantizar el ingreso de productos básicos.
El Gobierno boliviano implementó un corredor humanitario junto a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organismos de derechos humanos para permitir el traslado de alimentos, medicamentos y combustible hacia las zonas más afectadas.
Paz aseguró que algunos sectores sociales aceptaron flexibilizar parcialmente los bloqueos para facilitar el funcionamiento de ese operativo.
Argentina envió apoyo logístico a Bolivia
Durante la entrevista, Rodrigo Paz confirmó además que Argentina colaboró con apoyo logístico para sostener un puente aéreo destinado al abastecimiento interno.
“La Argentina colaboró con dos Hércules para transportar productos entre distintas regiones”, explicó.
El mandatario también agradeció la ayuda brindada por Chile, Brasil y Ecuador, y definió la situación actual como “un ataque a la democracia”.
Crisis política y tensión creciente en Bolivia
La crisis en Bolivia mantiene en alerta al Gobierno y a los organismos internacionales, mientras continúan las protestas, los cortes de rutas y los enfrentamientos en distintos puntos del país.
Las autoridades buscan garantizar el abastecimiento y evitar una mayor escalada de violencia en medio de un escenario político cada vez más tenso.