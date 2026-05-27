Ángel de Brito anunció un proyecto lejos de LAM: “Es una parte de mí que nunca mostré”

Resumen para apurados
- Ángel de Brito anunció recientemente desde Miami un nuevo proyecto personal ajeno a la TV y el streaming para cumplir un sueño y mostrar una faceta profesional inédita.
- El conductor de LAM reveló que trabaja junto a Oki Agencia en esta iniciativa de autogestión, la cual busca fomentar el emprendedurismo y estará finalizada el próximo sábado.
- Este lanzamiento genera gran expectativa entre sus seguidores, marcando un hito en su carrera al diversificarse de los medios tradicionales hacia nuevos rumbos laborales.
Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al revelar que está trabajando en un nuevo proyecto alejado de la televisión y el streaming, los ámbitos donde construyó gran parte de su carrera. El conductor y periodista de espectáculos compartió la noticia mientras disfruta de unos días de descanso en Miami, luego de varios meses de intensa actividad laboral.
A través de sus redes sociales, el conductor de LAM contó que necesitaba bajar el ritmo después de más de seis meses de trabajo continuo y adelantó que pronto mostrará una faceta completamente diferente de su vida profesional.
Qué dijo Ángel de Brito sobre su nuevo proyecto
Desde Estados Unidos, Ángel de Brito explicó que la iniciativa no está vinculada ni con la televisión, ni con LAM, ni con el streaming de Bondi Live.
“Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que finalmente pude cumplir”, expresó en una historia de Instagram. Además, remarcó que se trata de “una parte” de él y de su trabajo que nunca había mostrado públicamente.
El periodista también reveló que lleva adelante este proyecto junto a Oki Agencia y aseguró que implicó un gran esfuerzo personal. Según comentó, el trabajo estará finalizado el próximo sábado por la noche y luego continuará con nuevos viajes y compromisos laborales.
El mensaje de Ángel de Brito sobre emprender y apostar por nuevos caminos
Más allá del anuncio, el conductor aprovechó para compartir una reflexión sobre la importancia de animarse a emprender y buscar nuevos desafíos profesionales.
“Ojalá esto también sirva para recordarles que se animen a emprender, a buscar otros caminos y a apostar por la autogestión”, escribió.
Finalmente, dejó una frase sobre el valor del esfuerzo y la independencia laboral: “La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa”.
Mientras mantiene el misterio sobre el contenido del proyecto, el anuncio generó expectativa entre sus seguidores, que esperan conocer cuál será esta nueva faceta profesional que el periodista decidió explorar fuera de los medios tradicionales.