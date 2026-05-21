Luli Bass cumplió años y Ciro Martínez le dedicó un romántico mensaje

El cumpleaños número 36 de Luli Bass se convirtió en un momento especial para los seguidores de Los Piojos y de Andrés Ciro Martínez. El cantante y líder de la banda utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su pareja y compañera musical, acompañado por una imagen juntos en la cima de una montaña.