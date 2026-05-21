Luli Bass cumplió años y Ciro Martínez le dedicó un romántico mensaje

Resumen para apurados
- Andrés Ciro Martínez felicitó en Instagram a su pareja y bajista Luli Bass por su cumpleaños 36, expresando su afecto en un mensaje que conmovió a los seguidores de Los Piojos.
- El líder de la banda subió una foto en la montaña con la canción Luz de Marfil. La publicación recibió el apoyo de los fanáticos y de integrantes del grupo, como Piti Fernández.
- Este gesto consolida la relación personal y profesional de la pareja dentro de Los Piojos, reflejando armonía interna y el respaldo de la banda en su actual etapa musical.
El cumpleaños número 36 de Luli Bass se convirtió en un momento especial para los seguidores de Los Piojos y de Andrés Ciro Martínez. El cantante y líder de la banda utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su pareja y compañera musical, acompañado por una imagen juntos en la cima de una montaña.
La publicación, realizada a través de una historia de Instagram, rápidamente generó repercusión entre los fanáticos y también recibió muestras de cariño de integrantes actuales del grupo, entre ellos Piti Fernández, en un clima de celebración y respaldo hacia la bajista.
En la foto compartida por Ciro, ambos aparecen sobre una montaña, con un cielo azul de fondo y nubes cubriendo el valle. Luli Bass, cuyo nombre real es Luciana Valdés, luce una camiseta negra con estampado blanco y rojo, pantalón negro con líneas blancas y zapatillas oscuras. El músico, vestido completamente de negro, posa con el brazo apoyado sobre los hombros de la artista.
Sobre la imagen, el cantante escribió en letras blancas: “Feliz cumple a la muy talentosa, luchadora y hermosa mujer. Te amo”. En la parte inferior de la historia agregó otro mensaje: “Te amo mi amor”.
La dedicatoria estuvo musicalizada con “Luz de Marfil”, una de las canciones emblemáticas de Los Piojos, actualmente interpretada por la homenajeada en el bajo.