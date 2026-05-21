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Luli Bass cumplió años y Ciro Martínez le dedicó un romántico mensaje

El cantante de Los Piojos le dedicó una emotiva publicación en Instagram a su bajista.

Luli Bass cumplió años y Ciro Martínez le dedicó un romántico mensaje
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrés Ciro Martínez felicitó en Instagram a su pareja y bajista Luli Bass por su cumpleaños 36, expresando su afecto en un mensaje que conmovió a los seguidores de Los Piojos.
  • El líder de la banda subió una foto en la montaña con la canción Luz de Marfil. La publicación recibió el apoyo de los fanáticos y de integrantes del grupo, como Piti Fernández.
  • Este gesto consolida la relación personal y profesional de la pareja dentro de Los Piojos, reflejando armonía interna y el respaldo de la banda en su actual etapa musical.
Resumen generado con IA

El cumpleaños número 36 de Luli Bass se convirtió en un momento especial para los seguidores de Los Piojos y de Andrés Ciro Martínez. El cantante y líder de la banda utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su pareja y compañera musical, acompañado por una imagen juntos en la cima de una montaña.

La publicación, realizada a través de una historia de Instagram, rápidamente generó repercusión entre los fanáticos y también recibió muestras de cariño de integrantes actuales del grupo, entre ellos Piti Fernández, en un clima de celebración y respaldo hacia la bajista.

En la foto compartida por Ciro, ambos aparecen sobre una montaña, con un cielo azul de fondo y nubes cubriendo el valle. Luli Bass, cuyo nombre real es Luciana Valdés, luce una camiseta negra con estampado blanco y rojo, pantalón negro con líneas blancas y zapatillas oscuras. El músico, vestido completamente de negro, posa con el brazo apoyado sobre los hombros de la artista.

Luli Bass cumplió años y Ciro Martínez le dedicó un romántico mensaje

Sobre la imagen, el cantante escribió en letras blancas: “Feliz cumple a la muy talentosa, luchadora y hermosa mujer. Te amo”. En la parte inferior de la historia agregó otro mensaje: “Te amo mi amor”.

La dedicatoria estuvo musicalizada con “Luz de Marfil”, una de las canciones emblemáticas de Los Piojos, actualmente interpretada por la homenajeada en el bajo.

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