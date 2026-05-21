Irreconocible: cómo luce hoy el niño de The Shining

Han pasado más de 40 años desde el estreno de ‘The Shining’ (El Resplandor), la icónica película de terror dirigida por Stanley Kubrick que marcó a toda una generación. Entre las escenas más recordadas aparece un pequeño niño recorriendo en triciclo los interminables pasillos del Hotel Overlook, sin imaginar que su imagen quedaría grabada en la historia del cine. Se trata de Danny Lloyd, el actor infantil que interpretó a Danny Torrance y que, tras alcanzar fama mundial siendo apenas un niño, optó por desaparecer completamente de Hollywood. Hoy, su vida es totalmente distinta y sus recientes apariciones han sorprendido a miles de seguidores de la película. Aunque muchos pensaban que continuaría ligado al cine, el exactor eligió un camino completamente alejado de la fama y enfocado en la educación. A continuación, te contamos qué ocurrió con Danny Lloyd y por qué decidió alejarse para siempre de la actuación.