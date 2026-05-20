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Sol Abraham reveló por qué decidió no volver al repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

La tucumana explicó por qué decidió no participar del repechaje de Gran Hermano y aclaró las especulaciones que surgieron tras su sorpresiva baja del reality.

Sol Abraham reveló por qué decidió no volver al repechaje de Gran Hermano Generación Dorada
Sol Abraham reveló por qué decidió no volver al repechaje de Gran Hermano Generación Dorada
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • La exjugadora Sol Abraham anunció que no participará del repechaje de Gran Hermano debido a problemas personales que debe resolver, descartando así su regreso al reality.
  • Aunque quería volver, la tucumana aclaró en redes que su baja no se debe a conflictos con la producción, sino a la falta de tiempo para resolver asuntos de índole privada.
  • La decisión deja abierta la puerta a que Abraham asuma otros roles fuera de la competencia o participe en proyectos futuros vinculados al universo del popular reality show.
Resumen generado con IA

La expectativa por el repechaje de Gran Hermano crecía entre los fanáticos del reality, y uno de los nombres que más sonaba para regresar era el de Sol Abraham. Sin embargo, la exjugadora sorprendió al confirmar que finalmente no participará de la nueva oportunidad para volver a la casa más famosa del país.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente porque Sol había manifestado en distintas oportunidades sus ganas de regresar al juego. Su paso por el programa estuvo marcado por una personalidad polémica y estratégica que la convirtió en una de las participantes más comentadas de la edición.

A través de su cuenta en X, la exhermanita dejó un mensaje que despertó aún más dudas entre sus seguidores. “Los motivos me los voy a reservar. Mi juego no termina acá y necesito su ayuda más que nunca”, escribió, alimentando las especulaciones sobre una posible situación detrás de escena.

Sin embargo, horas más tarde aclaró los verdaderos motivos de su decisión. Según explicó, atraviesa asuntos personales que requieren de su atención inmediata y que le impiden comprometerse con el repechaje en este momento.

“Hay temas personales que resolver. No es nada grave, pero no llego con los tiempos”, señaló al ser consultada sobre su ausencia en la competencia. Además, reconoció que no fue una elección sencilla, ya que sentía una fuerte conexión con el reality y tenía muchas ganas de volver a participar.

“Me apasiona el juego y esa casa”, expresó, dejando en claro que su salida del repechaje no responde a conflictos con la producción ni a problemas de salud.

Aunque descartó su regreso inmediato, sus palabras dejaron abierta la puerta a futuras apariciones vinculadas al universo de Gran Hermano. Por eso, muchos seguidores creen que todavía podría tener un rol importante fuera de la competencia o incluso una nueva oportunidad más adelante.

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