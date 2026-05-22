Qué dijo el hermano de Christian Petersen sobre la salud del chef tras su nueva internación

Semanas más tarde, el cocinero fue trasladado a Buenos Aires para continuar el tratamiento en el Hospital Alemán. Tras recibir el alta médica, Petersen había hablado brevemente con la prensa sobre lo ocurrido. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo”, expresó en ese momento.