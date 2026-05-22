Qué dijo el hermano de Christian Petersen sobre la salud del chef tras su nueva internación

Resumen para apurados
- El chef Christian Petersen fue internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires para regular su medicación cardíaca, según confirmó este viernes su hermano Roberto.
- Esta internación sigue a una descompensación sufrida en diciembre en el volcán Lanín, que requirió terapia intensiva y posterior traslado a Buenos Aires para su tratamiento.
- El cocinero se encuentra clínicamente estable bajo monitoreo interdisciplinario en observación, mientras los médicos realizan los ajustes terapéuticos pertinentes.
La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de su nueva internación en el Hospital Alemán. En medio del hermetismo familiar, este viernes se conoció un mensaje de su hermano, Roberto Petersen, quien dio detalles sobre el estado del cocinero.
La información fue revelada en el programa Intrusos, que se emite por América TV. Allí, el periodista Daniel Ambrosino contó que mantuvo una conversación vía WhatsApp con Roberto Petersen. “La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos. Hace cuatro meses que está bien”, transmitió Ambrosino al aire, citando las palabras del hermano del chef.
Además, el periodista señaló que Roberto Petersen negó versiones que hablaban de un supuesto brote psicótico. “Roberto me niega la parte del brote psicótico, me dice que eso no sería cierto”, explicó.
Por el momento, la familia mantiene un fuerte hermetismo respecto de la situación médica del ex jurado de El gran premio de la cocina.
Tras conocerse la internación, el Hospital Alemán difundió un comunicado oficial sobre el estado de salud del cocinero. “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, indicó el parte médico.
El centro de salud agregó que Petersen deberá continuar “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.
Finalmente, el sanatorio remarcó que preservará “el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.
El antecedente en el volcán Lanín
La situación de salud del chef ya había despertado preocupación en diciembre del año pasado, cuando sufrió una descompensación durante una excursión al Volcán Lanín.
En aquel momento, Petersen fue internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, en la ciudad de San Martín de los Andes.
“Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua”, señalaba el primer parte oficial difundido entonces, mientras en redes sociales se multiplicaban las cadenas de oración por su recuperación.
Semanas más tarde, el cocinero fue trasladado a Buenos Aires para continuar el tratamiento en el Hospital Alemán. Tras recibir el alta médica, Petersen había hablado brevemente con la prensa sobre lo ocurrido. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo”, expresó en ese momento.