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Marcelo Tinelli prepara el final de Bailando: “The Last Dance” sería la despedida definitiva

Ángel de Brito reveló detalles del regreso de Bailando y aseguró que Marcelo Tinelli prepara una edición especial llamada “The Last Dance”, que marcaría la despedida definitiva del histórico certamen.

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito anticiparon el regreso de Bailando Marcelo Tinelli y Ángel de Brito anticiparon el regreso de Bailando Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Marcelo Tinelli y Ángel de Brito anunciaron el regreso de Bailando a la TV argentina con una edición final titulada The Last Dance, que marcará el cierre definitivo del certamen.
  • Tras dos años fuera del aire, el formato duraría tres meses y busca reunir al jurado icónico con Moria Casán y Pampita, sumando a participantes históricos y nuevas figuras potentes.
  • Este cierre nostálgico busca revitalizar el género del espectáculo y marcar el fin de una era televisiva, consolidando el legado de uno de los programas más exitosos del país.
Resumen generado con IA

El posible regreso de Bailando volvió a revolucionar al mundo del espectáculo. Después de dos años fuera de la pantalla, Marcelo Tinelli y Ángel de Brito reaparecieron juntos y alimentaron las versiones sobre una nueva edición del histórico certamen de baile.

Todo comenzó con una publicación realizada por Tinelli en redes sociales. En la imagen se lo ve junto a De Brito, ambos vestidos de negro y sonrientes, acompañados por una frase que despertó la nostalgia de los fanáticos: “Vuelve el Bailando”.

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El mensaje generó una rápida repercusión entre seguidores del programa y figuras del ambiente artístico, que comenzaron a especular sobre los posibles participantes, el jurado y el formato de esta nueva temporada.

“The Last Dance”: cómo sería la última edición de Bailando

En el programa Storytime de Bondi Live, Ángel de Brito reveló detalles de la charla que mantuvo con Marcelo Tinelli sobre el regreso del ciclo.

“Me dijo: ‘Quiero hacer el Bailando final’. Exactamente, me dijo: ‘The Last Dance’. El último Bailando”, contó el conductor.

Según explicó, la idea sería realizar una edición especial, más corta que las anteriores, con una duración aproximada de tres meses y un fuerte componente nostálgico.

La intención de Tinelli sería reunir nuevamente al jurado más emblemático de las últimas temporadas y convocar a figuras de alto perfil para despedir uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.

Quiénes podrían integrar el jurado del nuevo Bailando

De acuerdo con lo revelado por Ángel de Brito, el proyecto buscaría recuperar a los históricos integrantes del jurado. Entre los nombres mencionados aparecen Marcelo Polino, Moria Casán, Carolina Ardohain y el propio De Brito.

“Quiere hacer un gran Bailando. Con el jurado de siempre. Con Polino, con Moria, con Pampita y quien les habla y participantes potentes. Nuevos y viejos”, explicó el periodista.

La propuesta apuntaría a combinar figuras históricas del certamen con nuevos participantes, recuperando además algunos elementos clásicos que marcaron distintas etapas de Bailando y lo convirtieron en un fenómeno de audiencia durante años.

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