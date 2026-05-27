Qué hacer para proteger las plantas de las bajas temperaturas y las heladas

Las temperaturas de este fin de semana fueron más bajas que lo habitual en Tucumán. En tanto la máxima hoy llegaría a 13 °C, el Servicio Meteorológico Nacional espera que la mínima durante la madrugada de mañana sea de 4 °C. Temperaturas, en definitiva, que obligan a tomar cuidados especiales con las plantas de exterior para evitar que se quemen.