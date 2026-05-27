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Qué hacer para proteger las plantas de las bajas temperaturas y las heladas

La hidratación es uno de los factores clave para protegerlas.

Las plantas tropicales y subtropicales son las menos adaptadas para sobrevivir en temperaturas bajas.
Las plantas tropicales y subtropicales son las menos adaptadas para sobrevivir en temperaturas bajas.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas y el SMN recomiendan en Tucumán cuidar las plantas de exterior ante la baja de temperatura a 4 °C este fin de semana, para evitar que sufran daños por heladas.
  • El frío causa manchas y quemaduras en especies no aclimatadas. Se aconseja proteger el suelo con mantillo, mantener la hidratación y cubrir las plantas con tela durante la noche.
  • Aplicar estos métodos evita la muerte de la vegetación ante el frío extremo actual. Además, destaca la importancia de prever estructuras como invernaderos para futuros inviernos.
Resumen generado con IA

Las temperaturas de este fin de semana fueron más bajas que lo habitual en Tucumán. En tanto la máxima hoy llegaría a 13 °C, el Servicio Meteorológico Nacional espera que la mínima durante la madrugada de mañana sea de 4 °C. Temperaturas, en definitiva, que obligan a tomar cuidados especiales con las plantas de exterior para evitar que se quemen.

Intagri, la plataforma de capacitación agrícola señala que "así como la temperatra es fundamental para los diferentes procesos metabólicos también puede ser una barrera para el adecuado crecimiento y desarrollo de plantas".  Por eso, destaca, las temperaturas bajas son particularmente importantes por los daños que pueden provocar a las plantas.

Cómo saber si tus plantas están sufriendo el frío

Un artículo publicado por la Universidad de Florida explica que las plantas pueden ser dañadas por las heladas por dos motivos: son plantas tropicales o subtropicales que no están adaptadas a bajas temperaturas, o no hubo un tiempo de aclimatazión para evitar el estrés por condiciones externas.

Después de un evento de mucho frío, las plantas pueden mostrar los siguientes síntomas:

- Manchas en el follaje

- Demora en el crecimiento

- Quemaduras en las puntas

- Muerte total de la planta

- Tristeza o quemaduras en las flores o en las hojas

Cómo proteger las plantas de las temperaturas bajas

No existe ningún producto que tenga una propiedad anticongelante, explican desde Intagri. Sí hay sustancias crioprotectantes, pero su aplicación requiere de un cuidado particular del suelo en el que están las plantas. Por eso, hay otras opciones caseras que pueden practicarse con menor esfuerzo y con cosas que solemos tener a mano.

Para cuidar tus plantes, es recomendable:

- Mantenerlas bien hidratadas

- No remover el suelo en condiciones de heladas o escarcha

- Proteger el suelo con "mulching", una capa de material orgánico que actúa como aislante

- Cubrirlas solo durante la noche con barreras físicas y refugios como estructuras de tela o plástico que las protegan

- Pintarlas de blanco con una mezcla de agua y cal para que los rayos del sol reflejen y evitar las quemaduras

En el mejor de los casos, la opción ideal es contar con una pequeña estructura que funcione como invernadero en tu jardín. Es un ambiente en el que la temperatura puede controlarse más fácilmente y que permite aislar las plantas de las temperaturas hostiles.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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