Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

El frío extremo seguirá marcando el pulso del clima en gran parte de la Argentina durante esta semana. Luego de un fin de semana con un fuerte descenso de temperatura, el ingreso de un nuevo frente frío reforzará la presencia de aire polar y mantendrá las condiciones invernales hasta el fin de semana, con heladas frecuentes y máximas muy bajas en distintas regiones del país.