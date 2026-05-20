Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Resumen para apurados
- Un nuevo frente frío reforzará la ola polar en Argentina esta semana, provocando heladas intensas y temperaturas muy bajas hasta el sábado debido al ingreso de aire polar.
- El fenómeno comenzará el martes en la Patagonia y llegará al centro y norte del país entre miércoles y jueves, generando vientos del sur, nubosidad y un marcado descenso térmico.
- Las condiciones de frío extremo persistirán hasta el sábado con heladas matinales generalizadas, previéndose un ascenso gradual de la temperatura recién a partir del domingo.
El frío extremo seguirá marcando el pulso del clima en gran parte de la Argentina durante esta semana. Luego de un fin de semana con un fuerte descenso de temperatura, el ingreso de un nuevo frente frío reforzará la presencia de aire polar y mantendrá las condiciones invernales hasta el fin de semana, con heladas frecuentes y máximas muy bajas en distintas regiones del país.
El panorama meteorológico estará dominado por condiciones anticiclónicas sobre el centro y norte argentino, lo que favorecerá jornadas estables, cielos variables y temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.
Un nuevo frente frío intensificará el descenso térmico
El avance de un nuevo sistema frontal comenzará a sentirse desde este martes en la Patagonia y entre miércoles y jueves llegará al centro y norte del país. Este fenómeno reforzará el aire frío ya instalado y prolongará varios días más el escenario de bajas temperaturas.
Desde el miércoles, el viento sur se intensificará sobre distintas provincias del centro argentino y luego alcanzará al norte del país. En la provincia de Buenos Aires se prevé un aumento de la nubosidad, especialmente luego del inicio soleado de la semana, mientras que en sectores de la Costa Atlántica persistirán condiciones inestables.
El cambio también se notará en regiones del NOA, Cuyo y el norte argentino, donde se espera mayor presencia de nubosidad parcial junto con vientos del sector sur. Aunque las temperaturas mínimas podrían mostrar un leve ascenso respecto a comienzos de semana, las máximas seguirán bajas e incluso podrían descender algunos grados más.
Heladas y frío persistente hasta el sábado
Entre el jueves y el sábado volverán a consolidarse las condiciones de estabilidad atmosférica sobre buena parte del país debido al desplazamiento de un centro de alta presión desde el norte de la Patagonia hacia la zona central y el sur del Litoral.
Este escenario favorecerá nuevas jornadas con heladas matinales en amplias regiones argentinas y mañanas con temperaturas muy bajas.
La única excepción podría darse en el noroeste argentino. Provincias como Salta, Jujuy y Tucumán mantendrían abundante nubosidad baja, con chances de lloviznas y lluvias débiles aisladas durante varios momentos de la semana.
Según las proyecciones meteorológicas, recién a partir del domingo comenzaría a modificarse la circulación atmosférica. El desplazamiento del sistema de alta presión hacia el Atlántico permitirá el ingreso de vientos del nor-noreste, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas y un ambiente algo más templado para el comienzo de la próxima semana.