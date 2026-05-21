El frío no da tregua: pronostican temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias

Resumen para apurados
- Un frente de aire frío y un anticiclón provocan temperaturas bajo cero y heladas intensas en varias provincias de Argentina durante la segunda mitad de mayo.
- El fenómeno genera mínimas de hasta 9 grados bajo lo normal en el norte del país y heladas severas en la cordillera, con mañanas invernales, nieblas y escaso viento.
- Se prevé que las condiciones extremas persistan hasta el viernes, dando paso desde el sábado a un ascenso térmico gradual por la rotación del viento hacia el sector norte.
El avance de un nuevo refuerzo de aire frío consolidará un escenario de tiempo estable y temperaturas invernales en gran parte del país durante los próximos días. Tras el ingreso del frente frío, un amplio sistema de altas presiones comenzó a dominar las condiciones meteorológicas y provocará heladas intensas, mañanas muy frías y máximas por debajo de los valores normales para mayo.
Según las previsiones de Meteored, el anticiclón se mantendrá sobre buena parte de la Argentina hasta el sábado, favoreciendo jornadas con poco viento, cielo despejado en varias regiones y un marcado descenso térmico, especialmente en el centro y norte del país.
Qué provincias tendrán las temperaturas más bajas y heladas intensas
El jueves se perfila como uno de los días más fríos de la semana para varias provincias del norte argentino. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 7 y 9 grados por debajo de los registros habituales para esta época del año.
Entre las zonas más afectadas aparecerán sectores de Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, además de amplias áreas de Santiago del Estero. Allí se esperan mañanas con características plenamente invernales y temperaturas poco frecuentes para la segunda mitad de mayo.
Las heladas más fuertes continuarían concentrándose en zonas cordilleranas y sectores del oeste argentino. El sudoeste de Mendoza y áreas cordilleranas de Neuquén podrían registrar los valores más bajos, especialmente en valles y regiones rurales.
En contraste, el noroeste argentino presentará abundante humedad en capas bajas de la atmósfera, lo que favorecerá la aparición de nieblas, neblinas y nubosidad baja, además de algunas lloviznas aisladas.
Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
El viernes continuará el dominio de las altas presiones y persistirán las heladas matinales, sobre todo en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Sin embargo, durante las tardes las temperaturas lograrán recuperarse parcialmente gracias al sol y la escasa nubosidad.
Hacia el sábado comenzará un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. El desplazamiento del anticiclón hacia el este favorecerá la rotación del viento al norte, especialmente en el centro y norte patagónico.
El ingreso del viento norte también impulsará una recuperación paulatina de las temperaturas mínimas durante el fin de semana. De acuerdo con las proyecciones, desde el domingo comenzaría un ascenso térmico más sostenido en el centro y norte argentino, dejando atrás una de las semanas más frías de lo que va de 2026.