Frío extremo y heladas en gran parte del país: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

Resumen para apurados
- Argentina registrará frío extremo, heladas y nevadas durante el fin de semana largo de mayo debido a la persistencia de altas presiones y aire seco en casi todo el país.
- Las temperaturas cayeron bajo cero en varias provincias y El Palomar registró 1 °C. Se prevén lloviznas en el noroeste, fuertes vientos en Patagonia y nevadas en Santa Cruz.
- Para el 25 de mayo se prevé un lento ascenso de temperatura gracias al ingreso de vientos del norte, que aportarán aire más templado y húmedo en el centro y este del país.
La estabilidad atmosférica sigue dominando gran parte de la Argentina y provoca jornadas secas, mañanas muy frías y temperaturas más típicas del invierno que de fines de mayo. Aunque algunas regiones tendrán nubosidad y lloviznas aisladas, el panorama general seguirá marcado por el aire frío y las heladas.
En las últimas horas, una perturbación en altura atravesó la cordillera en la zona de Cuyo y generó abundante nubosidad sobre provincias como San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. Sin embargo, el aire seco en superficie impidió el desarrollo de lluvias importantes.
Temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias
Las altas presiones continúan favoreciendo vientos débiles, cielos despejados y un marcado descenso térmico durante la noche y la madrugada. El fenómeno quedó reflejado en los registros de las últimas jornadas: más de 30 estaciones meteorológicas reportaron temperaturas mínimas inferiores a los 2 °C.
Uno de los datos más llamativos se produjo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El aeródromo de El Palomar registró una mínima de 1 °C, incluso por debajo de ciudades patagónicas como Trelew, donde se midieron 1,8 °C.
Las provincias del centro y norte argentino seguirán con temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta continuarán bajo un escenario frío, mientras que las máximas superiores a los 20 °C quedarán limitadas al extremo norte del país.
Además, volverán las heladas en sectores serranos de Córdoba y en áreas cordilleranas y precordilleranas del noroeste argentino.
Qué provincias tendrán lluvias y dónde podría nevar
Las únicas precipitaciones leves previstas para este jueves se concentrarán sobre el noroeste argentino. Provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y el norte de Córdoba podrían registrar nubosidad y algunas lloviznas aisladas debido al aumento de humedad en niveles bajos.
Mientras tanto, el norte de la Patagonia presentará un escenario diferente. El fortalecimiento de los vientos del norte podría generar ráfagas superiores a los 75 km/h en sectores del sur de Río Negro, acompañado por un gradual ascenso térmico.
De cara al domingo, una nueva vaguada avanzará sobre el sur patagónico y podría provocar nevadas en zonas cordilleranas de Santa Cruz. Según las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones níveas incluso podrían extenderse hacia áreas de llanura del centro santacruceño entre el lunes y el martes.
También se esperan nevadas débiles en sectores de la cordillera de Mendoza, aunque por el momento los acumulados previstos serían bajos.
Cómo estará el tiempo durante el Día de la Patria
El próximo 25 de mayo, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, gran parte del país mantendrá condiciones estables, aunque comenzará a producirse un cambio gradual en la circulación atmosférica.
El desplazamiento del anticiclón permitirá el retorno de vientos del norte sobre el centro y este argentino. Esto favorecerá un lento ascenso de las temperaturas y el ingreso de aire más templado y húmedo desde el norte del continente, especialmente sobre el noreste argentino.