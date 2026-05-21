Dónde no deben dormir los perros cuando hace frío, según veterinarios
Con la llegada del invierno, veterinarios advierten que algunos lugares pueden ser peligrosos para la salud de los perros durante la noche. La humedad, el viento y las superficies frías pueden afectar especialmente a cachorros, animales mayores y razas de pelo corto.
Resumen para apurados
- Veterinarios advierten este invierno sobre los peligros de dejar dormir a los perros en patios, balcones o pisos fríos, ya que puede causarles graves problemas de salud.
- La exposición a bajas temperaturas, humedad y corrientes de aire afecta a mascotas sensibles como cachorros, perros mayores y razas de pelo corto como Boxer o Chihuahua.
- Recomiendan acondicionar camas elevadas dentro del hogar para prevenir dolencias respiratorias y musculares, asegurando el bienestar animal ante la ola de frío.
Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas comienzan a preocuparse por el bienestar de sus mascotas durante la noche. Aunque algunos perros soportan mejor el invierno gracias a su pelaje, los veterinarios advierten que existen lugares donde no deberían dormir, ya que el frío puede afectar seriamente su salud.
Los especialistas explican que no alcanza con colocar una cucha o improvisar un refugio. La humedad, el viento y el contacto con superficies heladas pueden provocar desde molestias musculares hasta enfermedades respiratorias, especialmente en animales más sensibles.
Los lugares que se deben evitar en invierno
Uno de los errores más comunes es dejar que los perros duerman a la intemperie. Aunque tengan techo o mantas, pasar varias horas expuestos al frío nocturno puede hacer que pierdan temperatura corporal rápidamente.
Además, los veterinarios recomiendan evitar que las mascotas descansen en:
- Patios descubiertos.
- Balcones con viento.
- Pisos fríos o húmedos.
- Lavaderos y garages sin aislamiento.
- Lugares con corrientes de aire.
- Ambientes con humedad constante.
Qué perros sufren más el frío
No todas las mascotas reaccionan igual ante las bajas temperaturas. Algunas razas son mucho más sensibles debido a su contextura física y cantidad de pelaje.
Entre las más vulnerables aparecen:
- Chihuahua.
- Boxer.
- Pinscher.
- Pug.
Cuál es el mejor lugar para que duerman
Los veterinarios coinciden en que lo más recomendable es que los perros descansen dentro de la casa, en un espacio seco, protegido y alejado de corrientes de aire.
Además, aconsejan que la cama esté elevada o aislada del piso y que tenga mantas que ayuden a conservar el calor. El objetivo es mantener una temperatura estable durante toda la noche y evitar cambios bruscos que puedan afectar la salud de la mascota.
Cómo saber si un perro tiene frío
Existen algunas señales que pueden indicar que el animal no está cómodo durante el invierno. Los temblores suelen ser el síntoma más evidente, aunque no el único.
- También pueden aparecer:
- Rigidez al caminar.
- Poco movimiento o desgano.
- Sueño excesivo.
- Respiración lenta.
- Búsqueda constante de lugares cálidos.