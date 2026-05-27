Autos chinos y tecnología inteligente impulsan un cambio histórico en el mercado automotor tucumano

Entre el consumidor racional y el que compra por pasión

Para el empresario, durante años la principal barrera de las marcas chinas estuvo relacionada con la desconfianza. Sin embargo, aseguró que esa percepción cambió rápidamente cuando las personas comenzaron a observar el liderazgo de China en híbridos, eléctricos y nuevas tecnologías. El director de Grupo Silva también señaló que las automotrices entendieron que el servicio postventa y la disponibilidad de repuestos son claves para consolidar la confianza de los clientes. “La marca entiende el valor del repuesto como primera medida de servicio una vez que el auto se fue”, explicó.