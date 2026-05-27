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La presión impositiva, la caída de ventas y el avance de autos chinos reconfiguran el mercado automotor en Tucumán

Federico Lanati, referente de Acara en Tucumán, analizó el escenario que atraviesa el sector en un nuevo ciclo de "Encuentros LA GACETA".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Lanati, de ACARA, advirtió en Tucumán que la presión impositiva, la baja de ventas y el avance de autos chinos reconfiguran el mercado automotor de la provincia.
  • El ingreso de importados más baratos redujo la cuota de autos nacionales. Además, Tucumán aumentó Ingresos Brutos y sellos, perdiendo terreno frente a otras provincias.
  • Se prevé una caída anual de ventas nacionales a 550.000 unidades. Las concesionarias apuestan a la financiación y a la confianza de marca para sostener las operaciones futuras.
Resumen generado con IA

“Estamos viviendo una reconfiguración de toda la actividad, no solo por lo que pasa en el mundo sino también por lo que ocurre en Argentina”, sostuvo Federico Lanati, referente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en Tucumán, durante su participación en "Encuentros LA GACETA", en la edición “Movilidad y Futuro”. Según explicó, el ingreso de autos importados, principalmente chinos, modificó el equilibrio que existía hasta hace algunos años dentro del mercado local.

“Antes teníamos un mercado mucho más cerrado y cerca del 70% de los autos que se vendían eran nacionales. Hoy eso cambió debido a la llegada de vehículos importados que vienen de mercados mucho más competitivos y con precios más económicos”, explicó Lanati. En ese sentido, señaló que muchas terminales tradicionales tuvieron que resignar parte de sus ventas para darle lugar a esa nueva oferta.

Aunque el sector no atraviesa una situación tan crítica como otras actividades económicas, Lanati reconoció que las ventas muestran una caída respecto del año pasado. “Creemos que vamos a cerrar el año con unas 550.000 unidades vendidas, contra las 600.000 del período anterior. Hay una baja, pero también cambió el mix del mercado”, analizó.

El peso de los impuestos y la pérdida de terreno en Tucumán

Para el dirigente empresario, uno de los principales problemas aparece en la carga tributaria provincial. Mientras a nivel nacional se redujeron algunos impuestos internos y bajaron los valores de determinados vehículos, en Tucumán ocurrió lo contrario. “En la provincia aumentaron ingresos brutos y también el sellado que antes estaba exento. En momentos donde hay menor venta y más competencia, sostener las estructuras se vuelve mucho más difícil”, advirtió.

Lanati explicó que las concesionarias deben mantener talleres, personal especializado y grandes estructuras operativas en un contexto cada vez más exigente. “Somos más de 20 o 30 concesionarios entre autos, motos y camiones que venimos trabajando hace décadas. Necesitamos que la actividad pueda recuperarse”, afirmó.

El referente de ACARA también señaló que Tucumán perdió participación dentro del mercado nacional. “Históricamente estábamos sextos en ventas a nivel país y ahora nos pasaron provincias como Neuquén y Entre Ríos. Tucumán fue una de las provincias que más porcentaje perdió en estos últimos meses”, explicó.

A pesar de ese escenario, Lanati destacó el crecimiento de la financiación como herramienta para sostener operaciones. “Cerca del 35% de los autos que se venden hoy son financiados. La gente encuentra opciones con tasas bajas y eso ayuda a sostener el movimiento”, sostuvo.

Para el empresario, el mercado seguirá cambiando durante los próximos meses. “La gente hoy tiene muchas más opciones para elegir, pero también analiza quién está detrás de cada marca, quién importa y quién responde cuando aparece un problema. Ahí también se juega la confianza del consumidor”, concluyó.

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