La presión impositiva, la caída de ventas y el avance de autos chinos reconfiguran el mercado automotor en Tucumán

“Estamos viviendo una reconfiguración de toda la actividad, no solo por lo que pasa en el mundo sino también por lo que ocurre en Argentina”, sostuvo Federico Lanati, referente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en Tucumán, durante su participación en "Encuentros LA GACETA", en la edición “Movilidad y Futuro”. Según explicó, el ingreso de autos importados, principalmente chinos, modificó el equilibrio que existía hasta hace algunos años dentro del mercado local.