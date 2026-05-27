Autos híbridos y bicicletas eléctricas, el cambio que ya se nota en las calles tucumanas

En los últimos cinco años, la evolución de estas bicicletas avanzó “al ritmo de los celulares”, con motores inteligentes como Bosch y Avinox, sistemas de asistencia cada vez más precisos y modelos conectados que incorporan nuevas funciones digitales. En Tucumán, Marathon Deportes —importador oficial de Mondraker— detectó un fuerte crecimiento desde la pandemia, que funcionó como punto de inflexión para el ciclismo urbano y deportivo. El fenómeno se explica por una combinación de factores: distancias cortas, terrenos aptos y una búsqueda creciente de alternativas de movilidad más sustentables y económicas. A nivel mundial, el auge quedó reflejado en un dato contundente: tras la pandemia, la producción de motores para bicicletas asistidas creció un 700%, consolidando una tendencia que ya transformó la forma de moverse y hacer deporte en las ciudades.