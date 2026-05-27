Autos híbridos y bicicletas eléctricas, el cambio que ya se nota en las calles tucumanas
Resumen para apurados
- Referentes de Honda y Mondraker destacaron recientemente en Tucumán el auge de autos híbridos y bicicletas eléctricas por la búsqueda de mayor eficiencia y tecnología.
- El cambio cobró fuerza tras la pandemia por la evolución de motores inteligentes en e-bikes y la adopción de tecnologías híbridas que optimizan el consumo de combustible.
- Expertos prevén que el transporte local se consolidará hacia la electrificación, con vehículos de menor impacto ambiental y tecnologías que mejoren la experiencia del usuario.
Los cambios tecnológicos comenzaron a modificar de manera acelerada la forma en que los tucumanos se trasladan y consumen productos vinculados al transporte. Los híbridos, las bicicletas eléctricas y los nuevos sistemas inteligentes ganaron terreno dentro de un mercado donde los usuarios buscan innovación, eficiencia energética y nuevas experiencias a la hora de elegir un vechículo.
En el panel coordinado por el periodista Marcelo Aguaysol de "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro, Marcelo Cáceres, representante de Mondraker Argentina y referente de Marathon Bike, explicó cómo crecieron las bicicletas premium y eléctricas en la provincia, mientras que Ignacio Zamora, gerente comercial de Yuhmak Honda, analizó el avance de los vehículos híbridos y la evolución del consumidor automotor en Tucumán.
Según explicó el representante de Mondraker Argentina, Tucumán se convirtió en una plaza importante para el desarrollo del mountain bike y las competencias vinculadas al ciclismo. “La gente sabe muchísimo de bicicletas por toda la cultura que existe alrededor de este deporte en la provincia”, señaló.
Cáceres destacó especialmente el crecimiento de las e-bike, bicicletas eléctricas que funcionan mediante asistencia al pedaleo. “Muchos creen que funcionan como una moto, pero en realidad ayudan cuando la persona pedalea y permiten hacer recorridos más largos o subir lugares como San Javier con mucho menos esfuerzo”, explicó.
En los últimos cinco años, la evolución de estas bicicletas avanzó “al ritmo de los celulares”, con motores inteligentes como Bosch y Avinox, sistemas de asistencia cada vez más precisos y modelos conectados que incorporan nuevas funciones digitales. En Tucumán, Marathon Deportes —importador oficial de Mondraker— detectó un fuerte crecimiento desde la pandemia, que funcionó como punto de inflexión para el ciclismo urbano y deportivo. El fenómeno se explica por una combinación de factores: distancias cortas, terrenos aptos y una búsqueda creciente de alternativas de movilidad más sustentables y económicas. A nivel mundial, el auge quedó reflejado en un dato contundente: tras la pandemia, la producción de motores para bicicletas asistidas creció un 700%, consolidando una tendencia que ya transformó la forma de moverse y hacer deporte en las ciudades.
Tecnología, eficiencia y consumidores cada vez más exigentes
Desde el sector automotor, Zamora aseguró que el consumidor tucumano también cambió de manera acelerada. “Antes existían prejuicios sobre las nuevas tecnologías, pero hoy el cliente busca productos híbridos, conectividad y eficiencia”, afirmó.
Según explicó, Honda trabaja desde hace años sobre conceptos vinculados a menor contaminación y eficiencia energética. “La tecnología híbrida permite reducir consumo de combustible y disminuir emisiones contaminantes utilizando motores mucho más eficientes”, sostuvo.
Tanto Cáceres como Zamora coincidieron además en que el cliente tucumano investiga mucho más antes de comprar y exige productos cada vez más tecnológicos. Para ambos referentes, el futuro estará cada vez más ligado a la electrificación y a soluciones más eficientes. “La tendencia mundial apunta hacia productos con menor impacto ambiental, más tecnología y mejor experiencia para el usuario”, concluyeron.