La pelea ya no es por vender autos: qué buscan los tucumanos cuando compran un vehículo

Dentro del mercado automotor, el grupo representa marcas con perfiles muy diferenciados. En pickups y utilitarios, trabaja con Ford y Nissan, dos de las automotrices con mayor presencia histórica en el norte argentino, especialmente vinculadas al agro, la minería y el trabajo productivo. En el segmento de innovación y movilidad asiática, AGN incorporó marcas como JAC, Hyundai y recientemente Dongfeng, apuntando a un mercado donde crecieron la demanda de tecnología, conectividad y vehículos electrificados. Según el propio grupo, la estrategia apunta a captar un consumidor cada vez más interesado en conectividad, eficiencia y nuevas experiencias de movilidad.