La pelea ya no es por vender autos: qué buscan los tucumanos cuando compran un vehículo
Resumen para apurados
- Naum Alperovich, CEO de AGN Naum, analizó en Tucumán cómo la tecnología y la sobreoferta de marcas reconfiguraron el mercado automotor ante compradores más informados.
- La oferta local pasó de 15 a más de 40 marcas. El cliente actual llega muy informado gracias a internet y prioriza la conectividad, los vehículos híbridos y la financiación.
- La alta competencia reduce márgenes pero beneficia al usuario con mejores precios y financiación, consolidando la transición hacia la movilidad híbrida y eléctrica en el NOA.
La competencia dentro del mercado automotor nunca había sido tan fuerte como ahora. La llegada de nuevas marcas, el avance de la tecnología y un consumidor mucho más informado comenzaron a modificar un negocio que durante décadas funcionó prácticamente bajo las mismas reglas. En Tucumán, ese cambio ya se refleja tanto en la oferta de vehículos como en la manera en que las concesionarias intentan captar clientes.
“Hace 10 o 15 años había entre 12 y 15 marcas en Tucumán y hoy hay más de 40 entre nacionales, importadas y marcas chinas”, sostuvo Naum Noé Sergio Alperovich, CEO de AGN Naum, grupo empresario del NOA con presencia en los sectores automotriz, construcción, inmuebles y tecnología, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.
AGN NAUM es uno de los grupos empresarios vinculados al sector automotor con mayor expansión en el NOA. Con más de 50 años de trayectoria y operaciones en Tucumán, Salta y Santiago del Estero, la firma consolidó una estrategia basada en la diversificación de marcas y en la incorporación de nuevas tecnologías de movilidad.
Dentro del mercado automotor, el grupo representa marcas con perfiles muy diferenciados. En pickups y utilitarios, trabaja con Ford y Nissan, dos de las automotrices con mayor presencia histórica en el norte argentino, especialmente vinculadas al agro, la minería y el trabajo productivo. En el segmento de innovación y movilidad asiática, AGN incorporó marcas como JAC, Hyundai y recientemente Dongfeng, apuntando a un mercado donde crecieron la demanda de tecnología, conectividad y vehículos electrificados. Según el propio grupo, la estrategia apunta a captar un consumidor cada vez más interesado en conectividad, eficiencia y nuevas experiencias de movilidad.
Según explicó Naúm Alperovich, la sobreoferta generó un escenario completamente distinto. “Hoy es un mercado mucho más competitivo y eso obliga a trabajar mucho más fuerte en el desarrollo empresarial y en ofrecer servicios diferentes”, señaló.
Clientes más preparados y vehículos más tecnológicos
Para Alperovich, uno de los cambios más profundos aparece en el perfil del comprador. “Hoy el cliente llega muchísimo más preparado gracias a internet, la inteligencia artificial y los buscadores. Antes el concesionario tenía mucha más información que el consumidor y eso ya no pasa”, afirmó.
El empresario aseguró además que las nuevas generaciones priorizan cada vez más la tecnología, la conectividad y la funcionalidad de los vehículos. “La movilidad cambió muchísimo. Hoy la gente busca un auto que sirva para trabajar, viajar, llevar a los chicos al colegio o salir el fin de semana”, explicó.
En ese sentido, destacó el crecimiento de los híbridos y eléctricos dentro del mercado local. “El híbrido probablemente sea la tecnología que más se consolide porque combina autonomía, eficiencia y menor impacto ambiental”, sostuvo.
Alperovich remarcó además que el negocio automotor atraviesa un momento donde la rentabilidad cayó por la competencia y las promociones financieras. “Hoy es un gran momento para el cliente porque hay mejores precios, más financiación y muchas alternativas para acceder a un vehículo”, señaló.
Según explicó, el financiamiento volvió a convertirse en una herramienta central para sostener ventas. “Existen tasas cero, planes de ahorro y distintos productos financieros que ayudan muchísimo al comprador”, cerró.