El financiamiento domina el mercado automotor en Tucumán y consolida el fenómeno Amarok

El fenómeno se refleja también en los números del mercado. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), cerca de cuatro de cada diez vehículos vendidos en el país durante el último año fueron financiados, una tendencia que se profundizó en provincias como Tucumán por la necesidad de acceder a cuotas más accesibles en un escenario económico inestable.