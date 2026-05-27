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El financiamiento domina el mercado automotor en Tucumán y consolida el fenómeno Amarok

René Bustos, gerente comercial de Volkswagen Alperovich, explicó por qué se convirtió en la más patentada de Tucumán, incluso por fuera del sector agropecuario.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • René Bustos de VW Alperovich afirmó que el financiamiento domina la venta de autos en Tucumán ante la caída del consumo, impulsando el patentamiento de la Amarok en 2025.
  • Ante la baja de patentamientos, las concesionarias ofrecen planes y créditos a tasa cero, una opción que eligen incluso compradores con capital para no inmovilizar fondos.
  • La Amarok se consolida como vehículo familiar urbano. Ante el cese de producción de esta versión en diciembre, VW proyecta lanzamientos para captar al mercado tecnológico.
Resumen generado con IA

El negocio automotor cambió de manera drástica en los últimos años y el financiamiento pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de compra. En un contexto de caída de patentamientos, mayor competencia y retracción del consumo, las concesionarias encontraron en los créditos y planes de financiación una herramienta clave para sostener operaciones en Tucumán.

“Hace algunos años la mayoría de las operaciones se hacía de contado. Hoy el mercado está completamente atravesado por la financiación”, sostuvo René Bustos, gerente comercial de Volkswagen Alperovich, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.

Según explicó, incluso muchos clientes que cuentan con el dinero disponible eligen financiar la compra. “Hoy existen créditos a tasa cero muy convenientes y mucha gente prefiere invertir el capital en otra actividad antes que inmovilizarlo en un vehículo”, señaló.

El fenómeno se refleja también en los números del mercado. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), cerca de cuatro de cada diez vehículos vendidos en el país durante el último año fueron financiados, una tendencia que se profundizó en provincias como Tucumán por la necesidad de acceder a cuotas más accesibles en un escenario económico inestable.

En ese contexto, Volkswagen logró posicionarse como una de las marcas con mayor volumen de patentamientos en la provincia durante 2025, impulsada principalmente por Amarok y Polo Track, mencionó Bustos. “El Polo fue el auto más patentado el año pasado”, afirmó el especialista.

Además el ejecutivo mencionó el crecimiento de la Amarok  como uno de los cambios más profundos que describen el perfil del consumidor tucumano. “La pickup dejó de ser solamente un vehículo de trabajo. Hoy muchísimas familias la usan como vehículo principal”, explicó. Sin embargo, Amarok mantiene un fuerte liderazgo local gracias a un nuevo tipo de usuario. “Hoy la compran abogados, comerciantes, profesionales y familias que buscan confort, seguridad y tecnología”, sostuvo

El gerente comercial adelantó además que la actual generación de Amarok dejará de fabricarse en diciembre y que Volkswagen prepara nuevos lanzamientos para reposicionarse dentro de un mercado cada vez más competitivo y tecnológico.

En Tucumán, Amarok dejó de ser solo “la camioneta del campo” y ahora la eligen las familias.

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