LA GACETA Literaria

Agotados por las malas noticias
Agotados por las malas noticias
Hace 5 Hs

Cada vez más personas aseguran que están agotadas por las noticias o, mejor dicho, por la negatividad que transmiten.

Toda la información parece una avalancha imposible de procesar. La guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, las amenazas de nuevos enfrentamientos, el miedo al hantavirus. La polarización política, los insultos entre dirigentes y las peleas virales entre celebridades o futbolistas. Si Epstein se suicidó. Si Trump vuelve a atacar a León XIV y cómo responde el Papa.

La conversación pública parece haberse reducido al conflicto, a la confrontación constante y a quién contestó más fuerte. Y en medio de ese clima, muchos se sienten atrapados dentro de una alarma permanente.

Uno de los últimos informes del Reuters Institute for the Study of Journalism establece que cuatro de cada diez personas evitan las noticias de manera frecuente u ocasional, por agotamiento emocional y saturación frente a la información negativa.

¿Se le puede echar la culpa al periodismo por esto? La respuesta simple es no (del todo). El periodismo siempre trabajó sobre tensiones y crisis, y es su función hacerlo. La diferencia es que antes existían menos emisores y más filtros. Hoy, los medios no generan la mayoría de los conflictos ni siquiera tienen el monopolio de la agenda pública. Muchas veces solo reflejan lo que explota en redes sociales, plataformas o canales propios de políticos y celebridades.

Los medios no pueden ignorar lo que Trump publica en Truth Social, o lo que otro político dice en X o en discursos trasnochados, o lo que se apuesta en Polymarket sobre el ganador del Mundial o el Balón de Oro. Tampoco pueden ignorar las polémicas virales que los influencers y podcasts convierten en tendencia.

Cada vez cuesta más distinguir quién informa, quién opina, quién simplemente amplifica ruido y, sobre todo, cuál es la voz más confiable para escuchar o leer.

La dificultad es que cada vez consumimos más reacción y menos contexto. Con el hantavirus, la discusión gira alrededor del miedo y qué gobierno acepta o rechaza a los infectados. Mientras tanto, la información médica confiable queda relegada.

La crisis de hoy no es de información. Es de cómo procesar tanta información, cómo separar la paja del trigo. Muchas muertes se pudieran haber evitado durante la pandemia de Covid-19, si no fuera por la “infodemia”, como definió la Organización Mundial de la Salud al exceso de información falsa o verdadera que dificultaba informarse con confianza.

La American Psychological Association vincula la sobreexposición informativa con la ansiedad y la sensación de pérdida de control. El cerebro humano no está diseñado para este flujo continuo y cuando se satura, entiende menos y utiliza atajos para sobrevivir al ruido.

¿Qué hacer? ¿Aislarnos, desconectarnos? La salida no pasa por vivir menos informados, sino por recuperar criterio frente al exceso. Elegir mejor las fuentes de información y no prendernos a las reacciones que desatan los conflictos.

Ricardo Trotti – Periodista, ex director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta nota fue publicada originalmente en www.ricardotrotti.com.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina
1

Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso
2

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor
3

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años
4

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo
5

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
2

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
3

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Caso $Libra: una pericia reforzó la hipótesis de un acuerdo millonario para promocionar la cripto

Caso $Libra: una pericia reforzó la hipótesis de un acuerdo millonario para promocionar la cripto

Prohíben usar el Rosco en Pasapalabra: ¿qué pasará en Argentina con el programa de Iván de Pineda?

Prohíben usar el Rosco en Pasapalabra: ¿qué pasará en Argentina con el programa de Iván de Pineda?

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Comentarios