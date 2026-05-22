Feriado del 25 de Mayo: así funcionarán los servicios municipales en la capital

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó el esquema de servicios públicos para el lunes 25 de mayo en la capital, debido al feriado por la Revolución de Mayo.
- Los colectivos funcionarán con frecuencia de domingos y no habrá recolección de basura. La guardia de emergencias médicas atenderá 24 horas y los cementerios abrirán normalmente.
- El cese de actividades comerciales y administrativas obligará a los vecinos a reprogramar su movilidad y residuos, utilizando la aplicación digital para reportar contingencias.
Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informaron cómo se organizará el esquema de prestaciones de servicios públicos en la ciudad durante el feriado del lunes 25 de Mayo, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
Teniendo en cuenta que las reparticiones provinciales y nacionales estarán cerradas, al igual que bancos, escuelas y gran parte de los comercios del microcentro, desde el municipio recordaron que el transporte público de pasajeros sufrirá modificaciones en su ritmo habitual, ya que circularán con la frecuencia de días domingos.
También se recomienda a los vecinos tomar previsiones con los desechos domésticos, debido a que la recolección de residuos recién se concretará el martes, aunque estarán disponibles los contenedores.
En cuanto a la atención de salud, en la Asistencia Pública (Chacabuco 239) no habrá atención en los consultorios pero sí funcionará las 24 horas la sala de emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
Por su parte, los cementerios mantendrán sus puertas abiertas para visitas en la franja habitual: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y 15 a 18.
Finalmente, la actividad comercial será nula en el Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro), ya que permanecerá cerrado, mientras que en la Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270) tampoco brindará atención presencial. Para contingencias, la Municipalidad reiteró que la recepción de reclamos será a través de la App Ciudad SMT.