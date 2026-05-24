Adorni, los medios y el arte de embaucar

Si alguien tiene cara de idiota, habla como un idiota y hace permanentemente idioteces, lo más probable es que sea un idiota, nos dice la sabiduría popular, y la evidencia empírica lo confirma. ¿Será este el caso de Adorni? Algunos se atreven a insinuarlo: el periodista Carlos Pagni, por ejemplo, opinó en su programa del 6 de abril que Lilia Lemoine sería la vocera más inteligente del gobierno “sobre todo si la comparamos con Adorni”, dijo, literalmente. Y afirmar que la atractiva diputada libertaria aventaja en lucidez al jefe de Gabinete es poner a este en una situación crítica. Dando pábulo a esta hipótesis, se han comentado mucho, y con justicia, algunas de sus declaraciones recientes, en especial aquella dicha ante Alejandro Fantino (otro) de que “yo no puedo dar explicaciones porque eso podría tomarse como un intento de obstaculizar a la justicia…”. Adorni no puede decir de dónde sacó el dinero de sus gastos fastuosos por un absurdo e impostado prurito leguleyo. Le encantaría hacerlo, pero la verdad es que no puede. Ni siquiera una pista, una idea somera, nada. ¿Cómo calificar un argumento semejante? ¿Cómo reaccionar ante él?