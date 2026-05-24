La argentinidad está de moda

Hace apenas unos años, ver una camiseta argentina fuera de un partido podía resultar extraño. Hoy aparece en las vidrieras de marcas masivas, en tiendas de diseño independiente y hasta combinada con tapados largos, joyería o pantalones con brillos. El celeste y blanco ya no quedó reservado para la cancha. Empezó a ocupar otro lugar dentro de la moda y del consumo cotidiano.
Por supuesto, parte de esa presencia tiene que ver con la llegada del Mundial 2026. Pero el fenómeno parece ir bastante más allá. Porque lo que empezó a aparecer no es solamente merchandising mundialista, sino una nueva estética alrededor de “lo argentino”.
Las referencias futboleras comenzaron a entrar en editoriales de moda, campañas y colecciones cápsula. Surgen prendas reversionadas con transparencias, cortes, bordados o siluetas oversized. Y cada vez más marcas toman símbolos nacionales para transformarlos en diseño.
No se trata solamente de ponerse la camiseta. Se trata de convertirla en moda.
Y aunque el Mundial vuelve a poner a nuestros campeones del mundo en el centro de la conversación, el fenómeno parece venir gestándose desde hace tiempo. Desde aquel diciembre de 2022 que no solo dejó una copa, sino también una transformación cultural difícil de ignorar.
De la cancha al street style
Durante años, en ciertos ambientes urbanos y jóvenes, el patriotismo estuvo asociado a algo solemne, lejano o poco sofisticado. Mientras en países como Estados Unidos la bandera formaba parte natural de la moda y de la cultura pop —apareciendo en sweaters, bikinis, gorras o campañas publicitarias— en Argentina esa relación era más distante.
Ahora sí. Y lo interesante es que este regreso no aparece desde un lugar tradicional o folklórico, sino reinterpretado bajo códigos actuales. La nueva estética nacional mezcla fútbol con lujo, sportswear con sastrería y símbolos populares con diseño actual.
Las camisetas dejaron de verse únicamente como prendas deportivas para convertirse en piezas fashion. Algo similar a lo que ocurrió con las camperas universitarias estadounidenses o con ciertas prendas vinculadas al rugby británico. Lo que antes pertenecía exclusivamente al universo deportivo hoy aparece combinado en la calle.
Además, ya no se trata solamente de usar la camiseta oficial de la Selección. Las nuevas versiones toman la estética futbolera como punto de partida y la reinterpretan: tops intervenidos, corsets celeste y blanco, versiones customizadas con lentejuelas, transparencias o recortes, prendas oversized, conjuntos deportivos estilizados y colecciones cápsula inspiradas en el imaginario argentino.
Pero los símbolos argentinos ya no aparecen solamente en las prendas. También se trasladaron a mates, termos, botellas, fundas de celular, valijas, stickers, joyería y objetos cotidianos con la cara de Messi. El celeste y blanco dejó de estar limitado al fútbol para convertirse en un lenguaje visual que atraviesa el consumo, diseño y estilo de vida.
Por su lado, Adidas también empezó a capitalizar este fenómeno desde otro lugar: el de la nostalgia. Además de las camisetas oficiales, la marca lanzó reediciones vintage inspiradas en viejas Selecciones argentinas. Las camisetas dejaron de comprarse únicamente para ver un partido y pasaron a formar parte de una estética dosmilera. Las remeras retro están en ferias vintage, redes sociales y editoriales de moda.
El Mundial y el regreso del orgullo argentino
En parte, también ayudó a una nueva generación de futbolistas que trascendió lo deportivo. Figuras como Messi, De Paul, Dibu Martínez o Julián Álvarez no solo ganaron un Mundial: construyeron una estética cultural. Los looks, los tatuajes, las campañas de moda, las redes sociales y el crecimiento global del sportswear hicieron que el universo futbolero se acercara cada vez más al mundo fashion.
Pero además pasó algo más profundo. Durante mucho tiempo, para ciertas generaciones, mostrar demasiado orgullo nacional podía sentirse anticuado. Había una fascinación constante por lo extranjero y una idea de que lo cool necesariamente era importado.
Después de Qatar apareció otra relación con los símbolos nacionales. La bandera volvió a aparecer sin ironía. Y quizás ahí estuvo el verdadero cambio. El Mundial no creó este fenómeno, pero sí pareció darle permiso a toda una generación para volver a sentirse orgullosamente argentina desde un lugar más relajado y menos solemne.
Cuando lo local se convierte en tendencia
Ese cambio, además, coincide con un fenómeno global más amplio: el regreso de las identidades culturales dentro de la moda. Después de años donde la estética internacional parecía cada vez más homogénea —las mismas tendencias, las mismas marcas y los mismos códigos visuales en todas las ciudades del mundo— comenzó una búsqueda por lo local.
Eso se ve en México con el regreso de los bordados, la platería y las técnicas artesanales reinterpretadas por marcas contemporáneas. También en Japón, donde hace años la moda mezcla tradición y modernidad a través de textiles, siluetas y referencias culturales propias. O en Corea del Sur, donde el auge cultural del país convirtió elementos locales en parte de una identidad estética exportable.
En Italia sucede algo similar. El “Made in Italy” ya no funciona únicamente como sinónimo de lujo, sino también de identidad regional. Sicilia, la Toscana o la costa amalfitana aparecen constantemente como inspiración visual dentro de campañas y colecciones.
Y Argentina parece empezar a entrar en esa conversación. El fenómeno no pasa solamente por la Selección nacional, también empieza a aparecer una reivindicación estética de las identidades provinciales y regionales.
Cada vez son más las marcas y emprendimientos que lanzan buzos, remeras, gorras y accesorios inspirados en provincias específicas, utilizando nombres, mapas, paisajes, escudos o símbolos locales como parte del diseño. Lo que antes parecía reservado al merchandising turístico hoy empieza a verse integrado dentro de la moda urbana.
En paralelo, diseñadores del norte argentino trabajan con textiles y técnicas artesanales reinterpretadas desde un lenguaje moderno, mientras otras marcas toman inspiración de la Patagonia, el campo, la cultura criolla o ciertos códigos barriales para construir colecciones con identidad propia.
Al mismo tiempo, empiezan a reaparecer símbolos que habían quedado relegados dentro de ciertos círculos fashion. El fileteado, la platería criolla, las referencias gauchas, las tipografías futboleras y el cuero trabajado artesanalmente empiezan a verse nuevamente dentro del diseño contemporáneo.
Durante años, muchas marcas argentinas intentaron parecer extranjeras. Los nombres en inglés, las campañas internacionales y las referencias europeas parecían acercarlas más a lo aspiracional.
Hoy, en cambio, la moda argentina parece empezar a entender que justamente ahí —en lo local— puede estar lo más distintivo.