La argentinidad está de moda

Eso se ve en México con el regreso de los bordados, la platería y las técnicas artesanales reinterpretadas por marcas contemporáneas. También en Japón, donde hace años la moda mezcla tradición y modernidad a través de textiles, siluetas y referencias culturales propias. O en Corea del Sur, donde el auge cultural del país convirtió elementos locales en parte de una identidad estética exportable.