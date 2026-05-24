De modas diabólicas y retos periodísticos

Durante dos horas de idas y vueltas argumentales, y un ir y venir de ropa de diseñadores (conocidos y por descubrir), la película más taquillera en lo que va del año, cuanto menos en la Argentina, pone sobre el tapete un debate que atraviesa todas las redacciones de los medios tradicionales. Una discusión que pone en tensión a generaciones de lectores, pero también a generaciones de periodistas. ¿A qué debe dársele preponderancia? ¿A lo importante o a lo llamativo? ¿Calidad o cantidad? ¿Profundidad o rating? ¿Vale más lo que divierte (de verter por diferentes vías) o lo que se disfruta (de dar frutos)? Claro que el sueño de todo editor es el fallo salomónico de combinar contenidos que contengan todo ese abanico de posibilidades. Pero los recursos materiales son finitos y, como lo expone la película, el número de páginas de “Runway” no es infinito. Así que a la hora de escoger un contenido y desechar otro, ¿cuál será el criterio? En definitiva, para ponerlo en términos del taquillero largometraje: ¿prestigio o rentabilidad?