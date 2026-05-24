"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

-No encuentro ninguna diferencia en cuanto al tipo de conversación que yo sostengo con la gente, o con el que tenía hace diez, quince, veinte años. En ese sentido creo que la conversación, la escucha, es mucho más profunda. O sea: puedo escuchar mejor, puedo leer mejor a la gente. En el encuentro persona a persona todo este ruido no está presente, salvo que sea un tema de conversación con la persona que hablo. En cambio, la virtualidad me ha ayudado mucho. De hecho, hace un mes estuve entrevistando a una persona que no era la protagonista de lo que estaba escribiendo, pero sí con la que necesitaba hablar porque conocía desde la infancia a quien yo estaba perfilando, y esta persona vive en un país europeo. Yo no establezco relaciones efímeras con los entrevistados, al contrario, pobre gente, los veo quinientas veces hasta que se agotan de mí, supongo (risas).