De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte
En una charla exclusiva con el histórico bajista de la histórica banda punk de La Plata, repasamos tres décadas de música independiente y la evolución de su mística nostálgica.
Resumen para apurados
- Emiliano Elso, bajista de Embajada Boliviana, repasó la trayectoria de la histórica banda punk platense antes de su show en Tucumán tras tres décadas de música.
- La conversación recorre la evolución de su mística nostálgica y la autogestión que caracterizó a este grupo clave del punk de La Plata a lo largo de treinta años.
- El show en el norte consolida la vigencia de la banda en el circuito independiente argentino, conectando su legado histórico con nuevas generaciones de fanáticos.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Lo más popular
Ranking notas premium