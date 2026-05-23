Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla por frío extremo para Tucumán ante la llegada de un frente polar que bajará drásticamente la temperatura.
- Mientras la capital registrará mínimas de hasta 6°C sin lluvias, Tafí del Valle espera temperaturas cercanas a 1°C y alta humedad, lo que genera alta probabilidad de nevadas.
- La advertencia busca activar medidas de prevención sanitaria frente a heladas, mientras se anticipa que el fenómeno climático transformará el paisaje de los valles turísticos.
El frente frío que afectó durante la semana al centro del país llegó finalmente al norte argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acaba de informar que tres provincias del NOA y dos del NEA están en alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas por frío. Ante este pronóstico y con un la presencia constante de las nubes, ¿podría nevar en Tucumán?
El SAT-Temperaturas Extremas es una herramienta que anticipa a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad. El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta.
Alerta amarilla: temperatura extrema por frío en el norte argentino
Según el mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN, Tucumán, Santiago del Estero y una región hacia el este de Catamarca están bajo alerta amarilla. La provincia más comprometida es Tucumán, porque todo su territorio está marcado bajo la alerta amarilla. Santiago del Estero, en cambio, espera temperaturas extremas solo hacia el noreste, en el límite con Chaco.
En la región NEA, el centro de Chaco de norte a sur y parte del este también están bajo alerta amarilla por frío. La situación se repite con el noroeste de Corrientes, en el límite con Paraguay, y en una pequeña región al sudeste, en el límite con Uruguay.
A cuánto llegarán las temperaturas mínimas en Tucumán
La capital tucumana será una de las zonas menos afectadas por el frío extremo que anunció el SMN. La alerta rige para todo este sábado. Por lo pronto, las probabilidades de precipitación en San Miguel son nulas, aunque el cielo permanece mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicó en los 9 °C por la mañana y la máxima llegará a 16 °C en horas de la tarde.
El domingo, aunque todavía no se anunció alerta para este día, habrá una mayor amplitud térmica porque los niveles se ampliarán en ambos sentidos. Es decir, la mínima será más baja, llegando a los 6 °C y, la máxima, será más alta que la del sábado porque se posicionará en 17 °C.
En Tafí del Valle, una de las zonas más frías de la provincia, las condiciones serán diferentes. La temperatura mínima llegará a 1 °C este sábado y la máximaa 8 °C. Además, habrá un nivel de humedad en torno al 83%. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.
¿Nevará en Tucumán?
La nieve está formada por cristales que se unen entre sí, gracias a la colisión de gotas microscópicas de agua mientras se precipitan al vacío. Aunque el agua comienza a caer en forma líquida desde las nubes, cuando las temperaturas son inferiores a 0 °C, las gotas terminan cristalizándose y volviéndose sólidas.
Hay tres condiciones que deben reunirse para que nieve: temperaturas iguales o inferiores a 0 °C, suficiente humedad en el ambiente y un sistema de nubes capaces de generar precipitación. En la capital tucumana no se espera que esas condiciones estén dadas este fin de semana, por lo que es poco probable que nieve.
En Tafí del Valle, en cambio, las condiciones meteorológicas pronosticadas se asemejan más a las que deben reunirse para que nieve, por lo que será más probable encontrar los valles nevados el domingo.