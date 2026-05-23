Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

A cuánto llegarán las temperaturas mínimas en Tucumán

La capital tucumana será una de las zonas menos afectadas por el frío extremo que anunció el SMN. La alerta rige para todo este sábado. Por lo pronto, las probabilidades de precipitación en San Miguel son nulas, aunque el cielo permanece mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicó en los 9 °C por la mañana y la máxima llegará a 16 °C en horas de la tarde.