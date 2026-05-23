Fin de semana para locro: las temperauras mínimas no superarán los 10° en Tucumán

Pronóstico para el fin de semana patrio

Este sábado empezó con una temperatura baja y el frío reclamó la presencia de los abrigos. El registro más bajo del día fue el que se dio hasta las 8 de la mañana, aproximadamente, con 8 °C, según el sitio Meteored. A partir de las 10, llegará a 10 °C y, desde entonces, la temperatura irá en alza hasta la siesta cuando llegue a su tope en 15 °C.