Fin de semana para locro: las temperauras mínimas no superarán los 10° en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán registrará temperaturas mínimas menores a 10 °C durante el fin de semana largo por el feriado patrio del 25 de mayo debido al ingreso de un frente frío.
- El clima presentará nubosidad persistente, vientos del sur de hasta 20 km/h y máximas de entre 15 °C y 18 °C, condiciones propicias para platos tradicionales como el locro.
- Este clima frío consolida el inicio de la temporada invernal en la región, lo que influirá en el consumo de platos típicos y en las actividades turísticas durante el feriado.
Medias, poncho y chocolate caliente: ese será el panorama ideal para pasar el finde largo al resguardo de las bajas temperaturas. Los sistemas meteorológicos anunciaron que el fin de semana patrio tendrá mínimas que no superarán los 10 °C y, aunque las máximas sí lo harán con amplio margen, la nubosidad del cielo no dejará demasiado lugar al accionar del sol.
Este fin de semana tendrá tres días porque al sábado y domingo se sumará un día de descanso. El lunes 25 será feriado por el Día de la Revolución de Mayo. El locro y la humita serán platos especiales para transcurrir el primer día de la semana porque la temperatura replicará la de los días anteriores.
Pronóstico para el fin de semana patrio
Este sábado empezó con una temperatura baja y el frío reclamó la presencia de los abrigos. El registro más bajo del día fue el que se dio hasta las 8 de la mañana, aproximadamente, con 8 °C, según el sitio Meteored. A partir de las 10, llegará a 10 °C y, desde entonces, la temperatura irá en alza hasta la siesta cuando llegue a su tope en 15 °C.
El cielo tendrá nubes y claros durante la mañana. Se cubrirá más después del mediodía y las nubes harán una retirada parcial antes del inicio de la próxima madrugada. Todo el día habrá vientos, generalmente de dirección sur o sudoeste, de hasta 20 kilómetros por hora.
Las condiciones meteorológicas del domingo no se distanciarán demasiado de las del sábado. La temperatura más baja del día se registrará nuevamente a la mañana, con las primeras horas de sol. Aunque la madrugada tendrá un promedio de 10 °C, bajará hacia las 8. El pico máximo se dará en torno a las 14, cuando la temperatura más alta alcance los 16 °C.
Nuevamente el cielo estará parcialmente nuboso hasta la tarde. Después del atardecer el cielo se cubrirá completamente. Habrá vientos de intensidad similar al sábado, generalmente de dirección sur, sudoeste u oeste.
Pronóstico para el 25 de Mayo
La vigilia patria estará atravesada por los 11 °C que Meteored indica que marcará el termómetro. Pasada la medianoche, la temperatura se mantendrá y descenderá hasta los 9 °C para las 8, por la mañana. Habrá nubes y claros y vientos apenas perceptibles.
El almuerzo llegará con un promedio agradable que dejará la marca del termómetro entre 15 °C y 17 °C, por lo que los abrigos tan pesados no serán necesarios en los interiores. La máxima llegará cerca de las 17 con 18 °C. Hacia la noche volverá a descender y el lunes cerrará en 14 °C.