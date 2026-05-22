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Cómo proteger las plantas del frío: consejos clave para que sobrevivan a las bajas temperaturas

Las recomendaciones de especialistas que tener que conocer sí o sí.

Cómo proteger las plantas del frío: consejos clave para que sobrevivan a las bajas temperaturas
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas brindan consejos este invierno para proteger las plantas de hogares y jardines ante el frío extremo, garantizando su supervivencia frente a las bajas temperaturas.
  • Las pautas sugieren disminuir el riego para evitar hongos, resguardar las macetas de las heladas nocturnas y fortalecer la tierra con humus de lombriz y micorrizas.
  • Estas medidas preventivas permitirán que las distintas especies toleren mejor el estrés invernal y recuperen su vitalidad de manera saludable con la llegada de la primavera.
Resumen generado con IA

Esta época del año suele ser difícil para las plantas, especialmente para aquellas que permanecen en balcones, patios o jardines expuestos al frío intenso. Las heladas, el exceso de humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar seriamente su crecimiento y su estado general.

Por eso, cada vez más personas buscan recomendaciones para ayudar a sus plantas a atravesar los meses más fríos en mejores condiciones.

Uno de los primeros puntos que destacan los especialistas tiene que ver con el riego, un aspecto que suele manejarse incorrectamente durante el invierno.

Según explican, las bajas temperaturas hacen que el sustrato conserve la humedad durante mucho más tiempo, por lo que no es necesario regar con la misma frecuencia que en verano.

“Recuerda reducir la frecuencia de riego, ya que las bajas temperaturas hacen que el sustrato permanezca por mucho más tiempo húmedo”, señaló un especialista a través de TikTok.

El exceso de agua en esta época puede provocar la pudrición de raíces y favorecer la aparición de hongos, especialmente en macetas o recipientes con poco drenaje.

Por ese motivo, recomiendan revisar siempre el estado de la tierra antes de volver a regar y evitar hacerlo de manera automática todos los días.

Cómo protegerlas de las heladas

Otro de los aspectos fundamentales para cuidar las plantas durante el invierno es evitar la exposición directa a las heladas.

Las temperaturas extremadamente bajas pueden quemar hojas, tallos y flores en pocas horas, comprometiendo seriamente la recuperación de las especies más sensibles.

Ante ese escenario, muchos especialistas aconsejan trasladar las macetas a espacios cubiertos durante las noches más frías o utilizar telas especiales para protegerlas cuando se anuncian descensos bruscos de temperatura.

El rol del sustrato y la fertilización

Uno de los consejos que más llamó la atención estuvo relacionado con el fortalecimiento del suelo durante el invierno.

El especialista recomendó utilizar humus de lombriz inoculado con micorrizas para mejorar la resistencia de las plantas y activar la vida microbiana del sustrato.

Las micorrizas son hongos beneficiosos que ayudan a las raíces a absorber mejor tanto el agua como los nutrientes, mientras que el humus de lombriz aporta materia orgánica y mejora la estructura de la tierra.

La combinación de ambos productos puede ayudar a que las plantas toleren mejor el estrés provocado por el frío y mantengan un desarrollo más saludable durante el invierno.

Con pequeños cambios en la rutina y algunos cuidados extra, muchas especies pueden atravesar esta época en mejores condiciones y recuperar fuerza cuando regresen las temperaturas más cálidas.

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