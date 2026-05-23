Frío extremo y heladas en Argentina: qué zonas tendrán las temperaturas más bajas

Las temperaturas máximas mantendrán un comportamiento similar al de los últimos días. En la Patagonia se prevén marcas de entre 10 °C y 14 °C, aunque en el noreste de Chubut podrían alcanzarse valores cercanos a los 18 °C. En la zona central del país, las máximas rondarán entre 14 °C y 18 °C, mientras que en el norte argentino podrían llegar de manera puntual hasta los 22 °C.