Frío extremo y heladas en Argentina: qué zonas tendrán las temperaturas más bajas

Resumen para apurados
- Argentina registra un fin de semana largo de frío extremo y heladas sin lluvias en casi todo el país debido a un sistema de estabilidad atmosférica regional.
- El fenómeno genera mínimas de entre 0 °C y 8 °C desde la Patagonia hasta el norte. Las temperaturas comenzarán a subir lentamente a partir del domingo por vientos del norte.
- Se prevé una semana con clima templado y estable en gran parte del territorio, aunque se estima el ingreso de un nuevo frente frío en la Patagonia hacia el miércoles.
Argentina transita un fin de semana largo con condiciones de estabilidad atmosférica que abarcan no solo al país, sino también a buena parte del sur de Sudamérica. El panorama climático se caracteriza por la ausencia de lluvias significativas y temperaturas frías durante las mañanas, especialmente en la región central y la Patagonia.
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el escenario se repetirá en países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sectores del sur de Brasil, donde predominan las jornadas estables y sin grandes cambios.
Sábado frío y con heladas en varias provincias
El sábado estará marcado por temperaturas mínimas bajas en gran parte del territorio nacional. En la Patagonia se esperan registros que oscilarán entre los 0 °C y 4 °C, mientras que en la región Pampeana también habrá valores similares, acompañados por heladas de distinta intensidad.
En la región de Cuyo, las mínimas se ubicarán entre 3 °C y 7 °C, mientras que en el norte argentino se moverán entre 4 °C y 8 °C.
Aunque durante las primeras horas del día podrían presentarse neblinas, bancos de niebla y sectores con mayor nubosidad, no se pronostican precipitaciones relevantes en prácticamente ninguna región del país.
Las temperaturas máximas mantendrán un comportamiento similar al de los últimos días. En la Patagonia se prevén marcas de entre 10 °C y 14 °C, aunque en el noreste de Chubut podrían alcanzarse valores cercanos a los 18 °C. En la zona central del país, las máximas rondarán entre 14 °C y 18 °C, mientras que en el norte argentino podrían llegar de manera puntual hasta los 22 °C.
Cuándo comenzará a subir la temperatura en Argentina
El cambio comenzará a notarse recién desde la tarde del domingo, cuando se establezca una circulación de viento norte más persistente. Este fenómeno favorecerá un ascenso térmico gradual y sostenido que se extenderá durante la próxima semana.
Los especialistas remarcan que no se tratará de un aumento brusco de temperatura, sino de una recuperación lenta y progresiva.
Entre lunes y martes seguirá predominando el tiempo estable en casi toda Argentina. El viento norte aportará mayor humedad y temperaturas más templadas, aunque las lluvias continuarán ausentes en la mayor parte del territorio nacional.
La única excepción podría darse en el extremo norte de Misiones, donde podrían registrarse algunos episodios aislados de inestabilidad con precipitaciones puntuales e irregulares.
Un frente frío podría llegar a la Patagonia la próxima semana
Hacia miércoles y jueves podría comenzar a acercarse un nuevo frente frío desde el sur de Chile hacia la Patagonia argentina. Las provincias que podrían verse afectadas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.
Sin embargo, los pronósticos indican que todavía se trata de una tendencia lejana y, por el momento, sin impacto previsto sobre la región central y el norte del país, donde continuará dominando la estabilidad atmosférica.