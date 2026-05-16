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Lluvias y bajas temperaturas: el domingo será el día más frío de la semana en Tucumán

El invierno se adelanta este fin de semana con lluvias aisladas y marcas térmicas que rozarán los 6 °C. El sol recién comenzará a asomar a mediados de la próxima semana.

Lluvias y bajas temperaturas: el domingo será el día más frío de la semana en Tucumán Foto: María Silvia Granara - LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció un fuerte descenso térmico y lluvias en Tucumán para este domingo, con una mínima de 9 °C, consolidando el adelanto de condiciones invernales en la región.
  • Las precipitaciones iniciarán el sábado por la noche con alta probabilidad. El cambio climático se debe al ingreso de vientos del sur que afectarán la visibilidad y el ambiente.
  • Aunque las lluvias cesarán el lunes, el frío persistirá con una mínima de 6 °C el martes. Se espera una recuperación gradual del sol y la temperatura a partir del próximo miércoles.
Resumen generado con IA

Lejos de poder aprovechar el domingo al aire libre, las familias deberán preparar planes que contemplen, no solo un techo, sino también calidez. Es que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un domingo inviable para estar en exteriores. Las precipitaciones iniciarán durante este sábado por la tarde y abarcarán todo el fin de semana.

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Cuando la temperatura del día empiece a bajar, llegarán también las primeras lluvias aisladas a la capital tucumana. Las probabilidades de precipitaciones pasarán del 40% al 70% a la noche, cuando se espera que abarquen una mayor extensión en la provincia. La temperatura máxima del sábado será de 19 °C, pero por la noche volverá a bajar hasta los 14 °C para caer casi en picada el domingo.

Domingo de frío y lluvia en Tucumán

La temperatura, que empezará a descender el sábado por la tarde, no hará más que bajar hasta llegar a 9 °C el domingo por la mañana. El SMN anunció lluvias aisladas para todo el día con mayor probabilidad de ocurrencia durante las primeras horas del domingo. Durante la mañana, tarde y noche, habrá una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.

La temperatura más baja se registrará el domingo por la mañana con 9 °C. Por la tarde no escalará demasiado, sino que se ubicará en 12 °C, razón por la cual buscar abrigo será esencial para pasar el día. Por la noche, aunque la temperatura volverá a bajar, lo hará levemente y se situará en 10 °C. También se espera una jornada con vientos leves de dirección sur y sudoeste.

La semana empezará con temperaturas bajas

Después del fin de semana, la temperatura máxima escalará de forma apenas perceptible durante los primeros días de la semana. La mínima, en cambio, continuará descendiendo hasta el martes. La ausencia de pronóstico de precipitaciones, al menos hasta el miércoles, ayudará a que el termómetro recupere grados poco a poco en su marca diaria.

El lunes iniciará con el cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C. El martes la nubosidad será menor, al igual que la temperatura mínima que llegará a 6 °C. La máxima subirá a 18 °C. El miércoles habrá una leve recuperación con una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
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