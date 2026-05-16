Lluvias y bajas temperaturas: el domingo será el día más frío de la semana en Tucumán

Cuando la temperatura del día empiece a bajar, llegarán también las primeras lluvias aisladas a la capital tucumana. Las probabilidades de precipitaciones pasarán del 40% al 70% a la noche, cuando se espera que abarquen una mayor extensión en la provincia. La temperatura máxima del sábado será de 19 °C, pero por la noche volverá a bajar hasta los 14 °C para caer casi en picada el domingo.