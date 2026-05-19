Temperaturas bajo cero en el NOA: pronóstico para este martes 19 de mayo

El frente frío golpeó a todo el país. Incluso en las zonas que suelen ser más cálidas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció temperaturas que rondaron los 0 °C. En el NOA no se anunciaron probabilidades de precipitaciones para este martes 19 de mayo. Algunas provincias amanecieron con algo de neblina. Pese a que el cielo estará descubierto por momentos del día, la calidez del sol no será suficiente para recuperar las temperaturas casi primaverales de hace unas semanas.