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Temperaturas bajo cero en el NOA: pronóstico para este martes 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional registró temperaturas de hasta -2,1 °C de sensación térmica en la región. Cómo estará el tiempo provincia por provincia durante el resto de la jornada.

Las temperaturas anunciadas para el NOA harán necesarias las camperas más abrigadas durante esta semana.
Las temperaturas anunciadas para el NOA harán necesarias las camperas más abrigadas durante esta semana. Foto: Infonews
Por LA GACETA Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El SMN registró sensaciones térmicas de hasta -2,1 °C este martes 19 de mayo en el NOA por un frente frío nacional, afectando a Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago.
  • Tras un período de clima templado, la región experimenta heladas y neblinas matinales. El cielo estará despejado, pero la radiación solar será insuficiente para elevar la temperatura.
  • Este evento marca el inicio de una semana con mínimas extremas en el norte argentino. Se prevé que el frío persista hasta el domingo, exigiendo mayores recaudos en abrigo y energía.
Resumen generado con IA

El frente frío golpeó a todo el país. Incluso en las zonas que suelen ser más cálidas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció temperaturas que rondaron los 0 °C. En el NOA no se anunciaron probabilidades de precipitaciones para este martes 19 de mayo. Algunas provincias amanecieron con algo de neblina. Pese a que el cielo estará descubierto por momentos del día, la calidez del sol no será suficiente para recuperar las temperaturas casi primaverales de hace unas semanas.

Pronóstico del NOA para el martes 19 de mayo

  • Catamarca
  • Jujuy
  • La Rioja
  • Salta
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaJujuyServicio Meteorológico NacionalLa Rioja
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