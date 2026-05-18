Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Pronóstico semanal con temperaturas bajas

El SMN compartió el pronóstico extendido para los próximos siete días. En general, las temperaturas se mantendrán más elevadas que durante el fin de semana, pero se esperan lluvias al menos un día. Por lo pronto, el miércoles habrá un leve repunte de la temperatura con una mínima que doblará a la del lunes y martes, al llegar a los 10 °C. La máxima no se alejará demasiado, pero traerá una tarde cálida con 19 °C.