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Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable, un leve repunte de las temperaturas hacia la mitad de la semana y la probabilidad de lluvias aisladas hacia el jueves.

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo Foto: LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anticipa una semana de frío intenso en Tucumán con mínimas de 5 °C desde el lunes, debido al ingreso de un frente frío que afectará a toda la provincia hasta el domingo.
  • Tras un inicio de semana helado, se prevé un leve repunte el miércoles y lluvias aisladas el jueves, seguidas por un marcado descenso de la amplitud térmica hacia el fin de semana.
  • La persistencia de nubosidad y vientos hacia el domingo consolida el clima invernal. Se prevé que las bajas temperaturas impacten en la rutina diaria y el consumo energético local.
Resumen generado con IA

La madrugada del lunes sorprendió a los tucumanos con una sensación térmica que rondó los 2 °C. El marcador real quedó en 5 °C en una mínima que irá remontando conforme pasen las horas. Pero aun con cielo despejado, la jornada no llegará a tener temperaturas cálidas, porque la marca máxima llegará a 16 °C en un presagio de lo que será el resto de la semana.

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Aunque se anunció un frente frío a partir de la segunda mitad de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anunció temperaturas similares a las de las últimas horas del domingo y primeras del lunes. El martes las condiciones climáticas serán similares. El día empezará con un cielo despejado que se irá cubriendo conforme pasen las horas. Las probabilidades de precipitaciones serán nulas y la temperatura más baja volverá a ubicarse en 5 °C por la mañana.

Pronóstico semanal con temperaturas bajas

El SMN compartió el pronóstico extendido para los próximos siete días. En general, las temperaturas se mantendrán más elevadas que durante el fin de semana, pero se esperan lluvias al menos un día. Por lo pronto, el miércoles habrá un leve repunte de la temperatura con una mínima que doblará a la del lunes y martes, al llegar a los 10 °C. La máxima no se alejará demasiado, pero traerá una tarde cálida con 19 °C.

El jueves habrá una reducción de la temperatura máxima, pero la mínima repetirá la del miércoles. La marca irá de 10 °C a 16 °C y el cielo estará mayormente nublado durante la primera parte del día. Hacia la tarde/noche, el SMN pronosticó lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 10 al 40% y vientos de hasta 12 kilómetros por hora con dirección sudoeste.

Fin de semana para abrigarse

La proximidad del invierno se hará mucho más palpable hacia el inicio del fin de semana porque habrá poca amplitud térmica con una mínima de 8 °C que se asemejará a la del lunes y martes y una máxima que apenas alcanzará los 12 °C. Las probabilidades de precipitaciones rondarán entre el 0 y 10% durante todo el fin de semana.

Por último, el sábado y el domingo recuperarán la amplitud térmica, pero no habrá grandes posibilidades de calentarse al sol. El primer día del fin de semana la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 17 °C, mientras que el domingo habrá una variación de los 7 °C a los 18 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

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