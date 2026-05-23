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Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

La tragedia ocurrió en una ruta del estado de San Pablo y causó una fuerte conmoción en redes sociales. El fotógrafo de la boda les dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Se casaron hace menos de un mes y murieron en un trágico accidente en Brasil
Se casaron hace menos de un mes y murieron en un trágico accidente en Brasil TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paola Talhatelli (18) y Mathias Ambrosini (20), casados hace 20 días, murieron el jueves tras chocar su auto contra una camioneta en una ruta de San Pablo, Brasil.
  • El auto de la pareja perdió el control, trompeó y fue embestido por otra camioneta. El trágico hecho generó gran conmoción y dolor en su comunidad y en las redes sociales.
  • Las autoridades locales iniciaron peritajes forenses para determinar las causas de la pérdida de control del vehículo, mientras la ciudad de Itapira despide a los jóvenes.
Resumen generado con IA

Una conmoción atraviesa a la ciudad brasileña de Itapira, en el estado de San Pablo, luego de la muerte de una joven pareja que llevaba apenas 20 días de casada. El dramático accidente ocurrió sobre la carretera Vereador Antônio Cazalini (SP-352) y dejó un fuerte impacto entre familiares, amigos y vecinos.

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Las víctimas fueron identificadas como Paola Talhatelli, de 18 años, y Mathias Ambrosini, de 20, quienes viajaban en auto rumbo a Jacutinga, en Minas Gerais.

Cómo fue el accidente en el que murió la pareja

Según informó la policía y publicó el sitio brasileño G1, el hecho ocurrió el jueves 21 cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control por causas que todavía son investigadas.

El automóvil dio varias vueltas sobre el asfalto y terminó siendo impactado de costado por una camioneta que circulaba en sentido contrario.

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La violencia del choque fue fatal. Paola, que viajaba como acompañante, murió en el lugar. Mathias fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, aunque horas más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves y fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Las autoridades solicitaron la intervención de peritos forenses para determinar qué provocó el accidente y cómo se produjo la pérdida de control del vehículo.

El dolor por la muerte de los jóvenes recién casados

La historia de la pareja generó una profunda tristeza en redes sociales y entre las personas que los conocían.

Paola trabajaba como manicura independiente desde comienzos del año pasado y utilizaba sus redes sociales para mostrar sus trabajos y promocionar su emprendimiento. En una de sus publicaciones había expresado el amor que sentía por su profesión con una frase simple: “Me encanta lo que hago”.

Mathias, por su parte, había comenzado a trabajar recientemente en un centro automotor dedicado al lavado y reparación de vehículos en el barrio Vila Bazani.

Desde la empresa donde se desempeñaba lo recordaron con un emotivo mensaje en el que destacaron que era “una persona con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar, humilde y muy querido”.

El emotivo mensaje del fotógrafo de la boda

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el del fotógrafo encargado de retratar el casamiento de la pareja apenas semanas atrás.

A través de sus redes sociales, expresó su tristeza por la noticia y recordó el clima de felicidad que había durante la celebración.

“Sabía que estaba capturando momentos que se convertirían en recuerdos eternos, pero no de esta manera”, escribió. También señaló que en aquella boda podían verse “las sonrisas y los detalles de un amor muy hermoso”.

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