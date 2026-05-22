Las cinco razones fundamentales detrás del renacimiento futbolístico de Atlético Tucumán

3. La mejoría ofensiva. Es, tal vez, el aspecto de mejora más visible de todos. Porque el equipo de Falcioni ya había dado alguna señal de evolución en el retroceso y el orden detrás de la mitad de cancha. Sin embargo, al “Decano” le costaba crear juego y no llegaba lo suficiente al arco rival como para concretar más goles. Con Banfield hizo un primer tiempo en el que tuvo tres chances claras de gol, contra River hizo el daño necesario para ganarlo y contra Talleres terminó de florearse: podría haber hecho hasta cinco o seis goles. En ese sentido, el aporte de Franco Nicola y Renzo Tesuri también fue clave. La diferencia en estos últimos dos partidos pareció ser, entonces, la efectividad para definir.