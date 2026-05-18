Liga Federal: Talleres de Tafí Viejo rugió fuerte en Catamarca y sigue prendido arriba

La reacción local y el factor Soria

Sin embargo, el local reaccionó en el complemento y logró cambiar el rumbo del juego. De la mano de un inspirado Andrés Alderete, autor de 22 puntos, Red Star BBC emparejó las acciones y cerró el tercer cuarto arriba por 47 a 45. El elenco catamarqueño incluso ingresó al último minuto reglamentario con una ventaja de 63 a 61 y parecía encaminado a quedarse con la victoria en su casa.