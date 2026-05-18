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Liga Federal: Talleres de Tafí Viejo rugió fuerte en Catamarca y sigue prendido arriba

Con una actuación brillante de Cristian Soria y dos triples determinantes en el último minuto el "León" revirtió un partido durísimo frente a Red Star para consolidarse en el tercer puesto de la tabla.

FIGURA. Cristian Soria fue determinante en la victoria de Talleres.
FIGURA. Cristian Soria fue determinante en la victoria de Talleres. Foto: Prensa Red Star
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Talleres de Tafí Viejo venció 67-63 a Red Star BBC en Catamarca por la Liga Federal este domingo, consolidándose en el tercer puesto tras revertir el marcador en el cierre del juego.
  • El León remontó el juego con triples de Soria y Ayusa tras perder su ventaja inicial. El encuentro sufrió una demora de una hora por fallas técnicas en el tablero del estadio.
  • Con récord de 7-4, los tucumanos recibirán este jueves nuevamente a Red Star para completar la fecha pendiente. El triunfo fortalece su posición de cara a la clasificación regional.
Resumen generado con IA

Talleres de Tafí Viejo consiguió un triunfo clave y electrizante este domingo en Catamarca al derrotar por 67 a 63 a Red Star BBC, en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha de de la Región NOA de la Liga Federal. El "León" supo reaccionar a tiempo, revirtió el marcador en el último minuto gracias a dos triples determinantes y consolidó su buen presente en el certamen.

El equipo dirigido por Lucas Vega parecía tener controlado el partido durante gran parte de la primera mitad. Con una sólida tarea colectiva y una alta efectividad ofensiva, llegó a sacar una máxima ventaja de 14 puntos antes del descanso largo, imponiéndose parcialmente por un cómodo 33 a 19.

La reacción local y el factor Soria

Sin embargo, el local reaccionó en el complemento y logró cambiar el rumbo del juego. De la mano de un inspirado Andrés Alderete, autor de 22 puntos, Red Star BBC emparejó las acciones y cerró el tercer cuarto arriba por 47 a 45. El elenco catamarqueño incluso ingresó al último minuto reglamentario con una ventaja de 63 a 61 y parecía encaminado a quedarse con la victoria en su casa.

Fue allí donde apareció toda la jerarquía de Cristian Soria. El escolta tucumano, figura excluyente de la noche, encestó un triple decisivo a falta de 58 segundos para pasar al frente, y luego Martiniano Ayusa anotó otro lanzamiento desde larga distancia cuando restaban 27 segundos para sentenciar el partido.

Soria cerró una actuación brillante con 27 puntos, producto de una efectividad perfecta de 5 de 5 en triples y 5 de 8 en dobles. Ayusa aportó 12 unidades, mientras que Pablo Walter sumó ocho y Jerónimo Solórzano agregó seis para el conjunto taficeño. En el local también se destacaron Juan Herrera, con 12 puntos, y Gabriel Sosa, con 11 unidades y siete rebotes.

Problemas técnicos y lo que se viene

El encuentro disputado en el estadio Antonio Ricardo Bollea tuvo además una extensa interrupción de más de una hora debido a un inconveniente técnico en uno de los tableros. Tras la demora, el juego pudo completarse utilizando el reloj de mesa y el cronómetro reglamentario de 24 segundos.

Con este resultado, Talleres de Tafí Viejo se mantiene en el tercer puesto de la tabla de posiciones con un récord de siete victorias y cuatro derrotas. Por su parte, Red Star BBC quedó en la quinta ubicación con seis triunfos y seis caídas.

Ambos equipos volverán a verse las caras de inmediato: el próximo jueves en Tafí Viejo disputarán el encuentro pendiente de la quinta fecha, suspendido originalmente el 4 de abril debido a que las intensas lluvias impidieron la llegada de los árbitros a la provincia.

La fecha continuará este lunes desde las 21.30 con uno de los partidos más atractivos de la jornada: el escolta Belgrano Cultural y Deportivo recibirá al líder e invicto El Carmen en el estadio Augusto Machado.

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