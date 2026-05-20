El drama de la familia de Leonel Vega: el ómnibus se rompió y temen no llegar al duelo entre Atlético y Talleres

El don de la paciencia y el soporte familiar

Con el correr de los kilómetros, el diálogo adquiere un tono más íntimo. Preguntar sobre las raíces del futbolista enciende de inmediato las emociones de una madre que sabe de distancias. "Con Leonel tengo una relación muy linda. Tuvimos mucho tiempo de estar separados cuando él estuvo en Córdoba, pero hoy por hoy puedo hablar mucho con mi hijo de muchísimas cosas. Me aboco mucho a tratar de fortalecerlo en cuanto a su pensamiento, a que él entienda que este camino que eligió es una carrera difícil en todos los ámbitos, pero que tiene que tener mucha fe. Mucha fe y mucha confianza en lo que Dios le dio a él, que es un don que no todos tienen. Desde el lado de mamá, estoy ahí acompañando, dándole amor, mimándolo y dando lo mejor de mí, porque es lo que hace una madre".