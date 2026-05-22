Forbes publicó el ranking de los deportistas mejor pagos de 2026: la millonaria cifra que llevó a Messi al podio

Longevidad en la elite y el club exclusivo de los 100 millones

El fenómeno de este ranking 2026 también está marcado por el factor de la edad y el notable impacto del capital de Oriente Medio. La elite deportiva es cada vez más longeva: la edad promedio de los diez primeros llegó a un récord de 37 años, impulsada por figuras de 41 años como el propio Ronaldo, LeBron James (puesto 4, con U$S 137,8 millones) y el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton (puesto 10, con U$S 100 millones). Al mismo tiempo, los contratos provenientes de la Liga Profesional Saudí y los fondos de inversión de la región continúan inflando las cuentas bancarias, no solo de CR7, sino también de futbolistas como Karim Benzema (puesto 8, con U$S 104 millones) y del golfista español Jon Rahm (puesto 7, con U$S 107 millones).