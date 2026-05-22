Forbes publicó el ranking de los deportistas mejor pagos de 2026: la millonaria cifra que llevó a Messi al podio

Resumen para apurados
- Forbes publicó el ranking de deportistas mejor pagos de 2026 a nivel mundial, liderado por Cristiano Ronaldo, con Canelo Álvarez y Lionel Messi completando el podio.
- Ronaldo lidera con 300 millones de dólares gracias a su contrato en Arabia Saudita, seguido por Álvarez con 170 millones y Messi con 140 millones entre salario y patrocinios.
- El ranking muestra una élite deportiva más longeva, con un promedio de 37 años, y evidencia la enorme influencia de los fondos de inversión de Medio Oriente en el mercado.
Una cúpula en la que prima el fútbol y el boxeo es la que resulta del listado de los deportistas mejor pagados del 2026. Forbes publicó el ranking de los atletas que disponen de patrimonios que alcanzan los nueve dígitos, sumando un total de U$S 1400 millones entre los ingresos de los 10 más destacados del planeta. Por sexta vez en 11 años, Cristiano Ronaldo se consagra nuevamente como el líder de los profesionales con mejor sueldo del mundo, mientras que el argentino Leo Messi solo es superado por el mexicano Canelo Álvarez.
Contando bonificaciones, premios, patrocinios y, por supuesto, salarios, los 10 deportistas mejor pagados de la actualidad cierran sus ganancias en un monto de 1200 millones de dólares. El mayor aporte es el de la superestrella del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, quien, tras pasar por el Real Madrid de España, la Juventus de Italia y el Manchester United, se encuentra desempeñándose en Arabia Saudí sin registrar bajas en sus cuentas. A pesar de las vueltas, el jugador del Al Nassr está en la cima del universo deportivo si de facturación se habla.
El desglose del los honorarios del líder absoluto
Por cuarto año consecutivo y por sexta vez en el listado, Ronaldo lidera la clasificación de ingresos de los atletas con cuentas de U$S 300 millones en los últimos 12 meses antes de impuestos y comisiones de agentes, según informó Forbes. El total incluye unos 235 millones de dólares procedentes de su contrato como jugador con el Al-Nassr, así como 65 millones de la moneda estadounidense por patrocinios, apariciones públicas, concesiones comerciales, artículos de colección y otras actividades comerciales.
El récord de Ronaldo iguala al de Michael Jordan con seis apariciones en la cima del ranking de ganancias de atletas y solo es superado por Tiger Woods, quien lideró el listado unas 11 veces. Respecto a su salario, con los U$S 300 millones iguala al del boxeador Floyd Mayweather Jr. como la mayor cifra registrada por Forbes desde que comenzó a publicar el ranking de deportistas en 1990. Aunque ajustado a la inflación, Mayweather sale ganando, con U$S 427 millones.
Los sueldos de los líderes del ranking
Detrás del liderazgo de Ronaldo, el duelo por el segundo lugar del podio mundial se definió a favor del boxeo. El mexicano Canelo Álvarez se posicionó como el escolta inmediato del portugués al embolsar la impactante cifra de U$S 170 millones, impulsado por su millonario contrato con los saudíes, su debut en la plataforma Netflix y un sólido imperio empresarial que incluye desde estaciones de servicio hasta su propia marca de bebidas.
Apenas un escalón por debajo, el astro argentino Leo Messi completa el selecto podio en la tercera posición con ingresos de U$S 1400 millones (específicamente U$S 140 millones en el desglose anual). Las ganancias del capitán del Inter Miami reflejan un equilibrio único en el mundo: U$S 70 millones generados dentro de la cancha —donde su salario garantizado supera la nómina completa de casi todos los equipos de la MLS— y otros U$S 70 millones facturados fuera de ella, gracias a sus acuerdos de por vida con Adidas y Apple, sumado a sus recientes inversiones en el fútbol español y el sector inmobiliario de Barcelona.
Longevidad en la elite y el club exclusivo de los 100 millones
El fenómeno de este ranking 2026 también está marcado por el factor de la edad y el notable impacto del capital de Oriente Medio. La elite deportiva es cada vez más longeva: la edad promedio de los diez primeros llegó a un récord de 37 años, impulsada por figuras de 41 años como el propio Ronaldo, LeBron James (puesto 4, con U$S 137,8 millones) y el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton (puesto 10, con U$S 100 millones). Al mismo tiempo, los contratos provenientes de la Liga Profesional Saudí y los fondos de inversión de la región continúan inflando las cuentas bancarias, no solo de CR7, sino también de futbolistas como Karim Benzema (puesto 8, con U$S 104 millones) y del golfista español Jon Rahm (puesto 7, con U$S 107 millones).
La lista de privilegiados que superan la barrera de las nueve cifras la completan el basquetbolista Stephen Curry en el sexto lugar con U$S 124,7 millones, quien está próximo a convertirse en el primer jugador de la NBA en superar un salario de 60 millones, y Kevin Durant en la novena posición con U$S 103,8 millones.