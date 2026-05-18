Quiénes son los 45 nuevos multimillonarios de la inteligencia artificial, según Forbes

En el último año apareció un buen porcentaje de los nuevos multimillonarios del mundo. Forbes realiza año a año un ranking de las personas más ricas del mundo. Del total de listados, 86 multimillonarios obtuvieron sus ganancias del mundo de la IA o la incrementaron con compras, inversiones y más desarrollos. Se estima que actualmente, la fortuna conjunta de estos referentes de la tecnología suma los U$S2.9 millones.