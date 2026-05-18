Quiénes son los 45 nuevos multimillonarios de la inteligencia artificial, según Forbes

Resumen para apurados
- Forbes identificó a 45 nuevos multimillonarios que este año generaron su riqueza mediante innovaciones en inteligencia artificial dentro del mercado tecnológico global.
- El auge del sector permitió que 86 líderes incrementaran sus activos en áreas como creación de modelos, semiconductores y centros de datos, sumando fortunas multimillonarias.
- La IA se consolida como el eje de las finanzas globales. Este fenómeno sugiere una reconfiguración de la riqueza mundial impulsada por la automatización y el software avanzado.
Así como la inteligencia artificial empezó a representar una gran herramienta para la mayor parte de los rubros económicos, también empezó a posicionarse entre los de mayor inversión. Aunque no en todos los casos se habla de una gran rentabilidad, la revista Forbes registró un extenso listado con 45 empresas que lograron hacer a sus dueños millonarios gracias a la innovación tecnológica.
En el último año apareció un buen porcentaje de los nuevos multimillonarios del mundo. Forbes realiza año a año un ranking de las personas más ricas del mundo. Del total de listados, 86 multimillonarios obtuvieron sus ganancias del mundo de la IA o la incrementaron con compras, inversiones y más desarrollos. Se estima que actualmente, la fortuna conjunta de estos referentes de la tecnología suma los U$S2.9 millones.
Los 45 nuevos millonarios de la IA, según Forbes
De los 45 nuevos multimillonarios de la inteligencia artificial, Forbes hizo una distinción por grupos según su dedicación.
En el primero de ellos se encuentran los creadores de modelos de IA.
- Liu Debing (US$ 9.100 millones) y Tang Jie (US$ 1.900 millones) | Z.ai
- Yan Junjie (US$ 7.200 millones) | MiniMax
- Piotr Dabkowski (US$ 1.800 millones) y Mati Staniszewski (US$ 1.800 millones) | ElevenLabs
- Timothée Lacroix (US$ 1.800 millones), Guillaume Lample (US$ 1.800 millones) y
- Arthur Mensch (US$ 1.800 millones) | Mistral
- Edwin Chen (US$ 18.000 millones) | Surge AI
- Lucy Guo (US$ 1.400 millones) | Scale AI
- Brendan Foody (US$ 2.200 millones), Adarsh Hiremath (US$ 2.200 millones) y Surya
- Midha (US$ 2.200 millones) | Mercor
- Arvid Lunnemark, Sualeh Asif, Aman Sanger y Michael Truell (US$ 1.300 millones cada uno) | Cursor
- Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho y Andy Konwinski (US$ 2.100 millones cada uno) | Perplexity
- Jyoti Bansal (US$ 2.300 millones) | Harness
- Fabian Hedin y Anton Osika (US$ 1.600 millones cada uno) | Lovable
- Bret Taylor y Clay Bavor (US$ 2.500 millones cada uno) | Sierra
- Steven Hao (US$ 1.300 millones) | Cognition
- Daniel Nadler (US$ 7.600 millones) | OpenEvidence
- Peter Ludwig y Qasar Younis (US$ 1.500 millones cada uno) | Applied Intuition
- Trae Stephens (US$ 1.000 millones) | Anduril
- Torsten Reil, Gundbert Scherf y Niklas Kohler (US$ 2.000 millones cada uno) | Helsing
- Michael Hsing (US$ 1.800 millones) | Monolithic Power Systems
- Pantas Sutardja (US$ 1.400 millones) | Semiconductores
- Robin Khuda (US$ 2.100 millones) | Centros de datos
- Jitendra Mohan y Sanjay Gajendra (US$ 1.000 millones cada uno) | Astera Labs