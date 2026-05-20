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Gatos ariscos: estas son las razas más independientes y poco cariñosas

Los gatos son compañeros incondicionales, aunque algunos también pueden llegar a tener un carácter bastante imponente.

Carita buena pero no lo son tanto: los gatos más ariscos de todos.
Carita buena pero no lo son tanto: los gatos más ariscos de todos.
Por Santiago Mendieta Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Un informe sobre mascotas detalla esta semana las razas de gatos más ariscas del hogar, como el Bengala o Siamés, debido a su temperamento y necesidades genéticas particulares.
  • El comportamiento varía según la raza; felinos como el Bombay o el Esfinge demandan atención constante o reaccionan con brusquedad si no canalizan su energía o si sufren celos.
  • Conocer estas características permite a los futuros dueños elegir la mascota adecuada para su estilo de vida, asegurando una convivencia armoniosa y un cuidado responsable.
Resumen generado con IA

Los gatos son animales sumamente únicos. Tienen un temperamento que varía en un espectro entre la amabilidad más desinteresada hasta el enojo y las rabietas más escandalosas. Algunas razas de este animal se distinguen por que la segunda característica es la más prevalente de todas.

Los gatos tienen la característica de ser seres independientes, con un desdén propio de su naturaleza. Sin embargo también pueden ser los peludos más cariñosos y amables del planeta, todo depende de su voluntad y deseo. Son compañeros infalibles cuando te ganás su confianza y podrás encontrar entre sus ronroneos musicales un cariño sin miramientos.

Los gatos y sus emociones variables: del amor al odio hay un solo paso

Aunque existen gatos que mucho de los ronroneos y las caricias efusivas no les agrada tanto y su propósito de mascota es más bien ser los reyes de la casa. Con mandatos que hay que obedecer al instante, maullidos estridentes e indiferencias en modos de huelga, llenan el hogar de su presencia imponente.

Sin embargo la lista de gatos agresivos y ariscos no es muy extensa y más bien consta de actitudes momentáneas ya que la brusquedad no es algo marcado en su ADN, pero quizás en algunas razas es más frecuente. Este es el ranking de los que podrían ser por algunos momentos, los gatos menos simpáticos.

Los menos simpáticos: cuáles son las razas de gatos más ariscas

Bengala

Como un tigre pero en miniatura, los gatos de bengala comparten sus características con las de sus antepasados más salvajes. Son gatos hiperactivos y con su naturaleza silvestre, son curiosos innatos y cazadores ágiles. Muestra muchas ganas de jugar y es muy sociable, pero la enorme actividad que lo caracteriza puede llevarlo a comportarse de manera brusca si no ha quemado la suficiente energía con sus juegos.

Esfinge

Probablemente los hayas visto en la tele o si fue en la vida real, seguramente quedaste asombrado. Los gatos esfinges son aquellos felinos sin pelo. Son exóticos por su apariencia y su presencia no pasa desapercibida. Ese gatito demanda mucha atención y no parará de insistir hasta conseguir lo que quiere. Su temperamento es pacífico y amigable, curioso e inteligente, pero también es una raza muy activa que está en constante movimiento y que necesita mucho de la compañía de su dueño.

Bombay

Su negrura inmaculada es lo que caracteriza a estos gatos que mucho se asemejan a una pantera. Son gatos sumamente cariñosos, pero esta intensidad la demuestran también en sus demandas, que deben ser atendidas al instante, de lo contrario se vuelven muy insistentes y si estas son ignoradas pueden incluso volverse agresivos. También los sonidos fuertes y estridentes pueden alterar su paz y volverlos más ariscos.

Siamés

Son gatos muy cariñosos (están considerados como una de las razas más afables), pero también comparten la característica de ser bastante celosos y territoriales. Si su dueño no los atiende de la manera en que demandan pueden sentir unos celos incontrolables, por lo que su apego a los que más quiere es infalible.

Maine Coon

Su color de pelaje puede variar entre tonalidades anaranjadas, amarronadas o grisáceas. Son gatitos muy juguetones y amistosos, pero también sumamente independientes, por lo que si algo no le gusta te lo hará saber. Es muy inteligente, le encanta recibir atención y no le agradan los extraños en su casa.

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