Gatos ariscos: estas son las razas más independientes y poco cariñosas

Probablemente los hayas visto en la tele o si fue en la vida real, seguramente quedaste asombrado. Los gatos esfinges son aquellos felinos sin pelo. Son exóticos por su apariencia y su presencia no pasa desapercibida. Ese gatito demanda mucha atención y no parará de insistir hasta conseguir lo que quiere. Su temperamento es pacífico y amigable, curioso e inteligente, pero también es una raza muy activa que está en constante movimiento y que necesita mucho de la compañía de su dueño.